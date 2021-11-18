Alec Baldwin olayında yeni gelişme: Senaryoda yoktu

Yıldız oyuncu Alec Baldwin'in sette kazara görüntü yönetmenini öldürmesine ilişkin yeni bir dava açıldı. Olayın yaşandığı sahnede senaryoya göre silahın ateşlenme zorunluluğu olmadığı iddia edildi.

Haberler 18.11.2021 - 10:02

Alec Baldwin olayında yeni gelişme: Senaryoda yoktu - 1

Davayı filmin senaryo uzmanı Mamie Mitchell açtı. Mitchell'ın avukatı, Baldwin ve yapımcıların dikkatsiz davrandığını iddia etti.


Alec Baldwin olayında yeni gelişme: Senaryoda yoktu - 2

Yapımcıları güvenlik protokollerine uymamakla suçlayan Mitchell, senaryoya göre, olayın yaşandığı sahnede üç yakın çekim planı olduğunu söyledi.


Alec Baldwin olayında yeni gelişme: Senaryoda yoktu - 3

Bu planlarda silahın ateşlenmesinin gerekmedi aktarıldı. Avukat, Baldwin'i silahı kontrol etmeden ateşleyerek "Rus ruleti oynamakla" suçladı.


Alec Baldwin olayında yeni gelişme: Senaryoda yoktu - 4

Olayla ilgili daha önce de bir set çalışanı "İhmal" davası açmıştı. Polisin sette yaşanan kazaya ilişkin yürüttüğü soruşturma ise sürüyor.



Alec Baldwin olayında yeni gelişme: Senaryoda yoktu - 5

Daha önce ise ışık şefi Serge Svetnoy, Baldwin dahil üç isimden davacı olmuştu. Svetnoy, Baldwin ve yıldız oyuncuya silahı veren yönetmen yardımcısı David Halls ile setteki silahlardan sorumlu olan Hannah Gutierrez Reed'e dava açmıştı. Svetnoy düzenlediği basın toplantısında, olaydan birkaç gün önce silahların başıboş bir şekilde yerde durduğunu gördüğünü ve bunlardan sorumlu kişileri uyardığını belirtmişti.

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