Alec Baldwin olayında yeni gelişme: Senaryoda yoktu

Daha önce ise ışık şefi Serge Svetnoy, Baldwin dahil üç isimden davacı olmuştu. Svetnoy, Baldwin ve yıldız oyuncuya silahı veren yönetmen yardımcısı David Halls ile setteki silahlardan sorumlu olan Hannah Gutierrez Reed'e dava açmıştı. Svetnoy düzenlediği basın toplantısında, olaydan birkaç gün önce silahların başıboş bir şekilde yerde durduğunu gördüğünü ve bunlardan sorumlu kişileri uyardığını belirtmişti.