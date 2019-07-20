Alessandra Ambrosio oğluyla tatilde
ntv.com.tr
Oğluyla birlikte Mikonos'ta tatil yapan ünlü süper model Alessandra Ambrosio'nun denizde eğlenceli anları objektiflere yansıdı.
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Ünlü süper model Alessandra Ambrosio oğluyla birlikte Yunanistan’ın Mikonos Adası’nda tatil yapıyor.
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38 yaşındaki Victoria’s Secret modeli, oğlu Noah ile denizde eğlenirken görüntülendi.
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Ambrosio ve yedi yaşındaki oğlunun suda şakalaştığı anlar objektiflere yansıdı.
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Noah, Ambrosio’nun eski nişanlısı Jamie Mazur ile olan birlikteliğinden 2012’de dünyaya geldi.
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2008 yılında nişanlanan ve Noah’ın yanı sıra dokuz yaşında Anja adında bir de kızları olan Ambrosio ile Mazur, 10 yıllık birlikteliğin ardından 2018’de ayrılmıştı.
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İşte Ambrosio’nun oğluyla tatilinden yansıyan anlar...
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