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Alessandra Ambrosio oğluyla tatilde

ntv.com.tr

Oğluyla birlikte Mikonos'ta tatil yapan ünlü süper model Alessandra Ambrosio'nun denizde eğlenceli anları objektiflere yansıdı.

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    Ünlü süper model Alessandra Ambrosio oğluyla birlikte Yunanistan’ın Mikonos Adası’nda tatil yapıyor.

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    38 yaşındaki Victoria’s Secret modeli, oğlu Noah ile denizde eğlenirken görüntülendi.

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    Ambrosio ve yedi yaşındaki oğlunun suda şakalaştığı anlar objektiflere yansıdı.

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    Noah, Ambrosio’nun eski nişanlısı Jamie Mazur ile olan birlikteliğinden 2012’de dünyaya geldi.

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    2008 yılında nişanlanan ve Noah’ın yanı sıra dokuz yaşında Anja adında bir de kızları olan Ambrosio ile Mazur, 10 yıllık birlikteliğin ardından 2018’de ayrılmıştı.

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    İşte Ambrosio’nun oğluyla tatilinden yansıyan anlar...

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