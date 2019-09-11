Alex Morgan'dan Ronaldo açıklaması: Para, bazı şeyleri saklayabiliyor
ABD Kadın futbol takımının yıldız isimlerinden Alex Morgan, cinsel tacizle suçlanan Cristiano Ronaldo hakkında konuştu. Morgan, "Gizlenmiş çok kanıt var. Sonuçta para, bazı şeyleri saklayabiliyor" dedi.
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ABD Kadın futbol takımının ünlü yıldızı Alex Morgan, cinsel taciz davası hala süren Cristiano Ronaldo hakkında açıklamalarda bulundu.
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Sports Illustrated dergisine röportaj veren Morgan, Ronaldo’nun davada bir şeyler saklamış olabileceğini belirtti.
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Alex Morgan, Portekizli futbolcunun davası hakkında şöyle konuştu: ”Günümüzde kadınların konuşmalarını dinlemek önemli. Herkes, bu olayda kimin haklı olduğunu merak ediyor."
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"Ama Ronaldo’nun hikayesine baktığımızda bence gizlenmiş çok kanıt var. Sonuçta para, bazı şeyleri saklayabiliyor.”
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ABD ile Kadınlar Dünya Kupası sevinci yaşayan Morgan, ”Kadınları kolayca yaralanabileceği pozisyonlarda korumak çok önemlidir. Ronaldo, dünyanın en iyi futbolcusu değildir demiyorum. Bunun futboluyla bir ilgisi yok. Spor için yaptıkları farklı, kişiliği ile yaptıkları farklıdır” şeklinde konuştu.