Alexander Grigoryevich Abramov'un 100 milyon dolarlık yatı Bodrum’da

İHA - Anadolu Ajansı 25.06.2020 - 10:43
Corona virüs nedeniyle kapalı olan deniz hudut kapıları açılır açılmaz ultra lüks yatlar Bodrum açıklarına demir atmaya başladı.
Bodrum’a demir atan en lüks yat ise 6.2 milyar dolarlık servetiyle Rusya'nın en zenginleri arasında yer alan Rus oligark Alexander Grigoryevich Abramov'un 80 metre uzunluğundaki yatı Titan oldu.
20 metre genişliğinde 21 personeli bulunan 3 mega süit, 6 normal odası, açık kapalı iki yüzme havuzu, su sporları merkezi, sinema salonu, saunası, eğlence kulübü ve içerisinde restoranları bulunan Cayman Adaları bayraklı Titan isimli ultra lüks motor yatı görmek isteyenler ise tekneleriyle yata yanaştı.
Yatın 4 gün önce demir attığı, Rusya’nın demirçelik devi Evraz’ın sahibi Abramov'un ise ailesiyle birlikte 2 gün önce geldiği tahmin ediliyor.