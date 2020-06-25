Alexander Grigoryevich Abramov'un 100 milyon dolarlık yatı Bodrum’da

Hudut kapıları açılır açılmaz Bodrum’a milyon dolarlık yatlar yanaşmaya başladı. Dünyaca ünlü Rus milyarder Alexander Grigoryevich Abramov’un ultra lüks yatı Titan’da Yalıkavak açıklarına demir attı. 100 milyon dolar değerindeki ultra lüks yat görenleri kendine hayran bıraktı.

İHA - Anadolu Ajansı 25.06.2020 - 10:43

Alexander Grigoryevich Abramov'un 100 milyon dolarlık yatı Bodrum’da - 1

Corona virüs nedeniyle kapalı olan deniz hudut kapıları açılır açılmaz ultra lüks yatlar Bodrum açıklarına demir atmaya başladı.

Alexander Grigoryevich Abramov'un 100 milyon dolarlık yatı Bodrum’da - 2

Bodrum’a demir atan en lüks yat ise 6.2 milyar dolarlık servetiyle Rusya'nın en zenginleri arasında yer alan Rus oligark Alexander Grigoryevich Abramov'un 80 metre uzunluğundaki yatı Titan oldu. 

Alexander Grigoryevich Abramov'un 100 milyon dolarlık yatı Bodrum’da - 3

20 metre genişliğinde 21 personeli bulunan 3 mega süit, 6 normal odası, açık kapalı iki yüzme havuzu, su sporları merkezi, sinema salonu, saunası, eğlence kulübü ve içerisinde restoranları bulunan Cayman Adaları bayraklı Titan isimli ultra lüks motor yatı görmek isteyenler ise tekneleriyle yata yanaştı.

Alexander Grigoryevich Abramov'un 100 milyon dolarlık yatı Bodrum’da - 4

Yatın 4 gün önce demir attığı, Rusya’nın demirçelik devi Evraz’ın sahibi Abramov'un ise ailesiyle birlikte 2 gün önce geldiği tahmin ediliyor. 

Alexander Grigoryevich Abramov'un 100 milyon dolarlık yatı Bodrum’da - 5
Titan'ın fotoğrafları...
Alexander Grigoryevich Abramov'un 100 milyon dolarlık yatı Bodrum’da - 6
Alexander Grigoryevich Abramov'un 100 milyon dolarlık yatı Bodrum’da - 7
Alexander Grigoryevich Abramov'un 100 milyon dolarlık yatı Bodrum’da - 8
Alexander Grigoryevich Abramov'un 100 milyon dolarlık yatı Bodrum’da - 9
Alexander Grigoryevich Abramov'un 100 milyon dolarlık yatı Bodrum’da - 10

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