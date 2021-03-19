Aleyna Tilki'ye Covid-19 aşısı soruşturması

Tilki, paylaşımına şu notu da eklemişti:

"Tüm dünyada yapılan tüm testler bence yüzde 50 yanlış! Bu yüzden negatif çıkan negatif olduğuna güvenmesin. Saçma bir hata var bu testlerde. Yanımdaki insanlar da bir negatif, bir pozitif, bir negatif çıkıp durdu. Aynı gün hem de."