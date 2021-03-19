Aleyna Tilki'ye Covid-19 aşısı soruşturması

19.03.2021 - 11:22
Geçtiğimiz günlerde basın mensuplarıyla sohbeti sırasında corona virüs salgını ve aşıyla ilgili söyledikleri yüzünden Aleyna Tilki hakkında soruşturma başlatıldı.
Bir vatandaş, "Anneme, kendime ve kardeşime aşı yaptırmayacağım. Çünkü güvenmiyorum. İnsanları corona virüs değil, ilaçlar öldürüyor olabilir mi?" sözleri nedeniyle ünlü şarkıcıyı CİMER'e şikayet etti.
Günaydın'ın haberine göre, söz konusu vatandaş, dilekçesinde "Aleyna Tilki, devleti aşağılayıp halk arasında korku ve paniğe neden oldu" ifadelerini kullandı.
Tilki hakkında 'halkı korku ve paniğe sürüklediği' iddiasıyla İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
20 yaşındaki popçu, corana virüs testlerinin belirsiz çıktığını iddia etmiş ve Kasım 2020'de Instagram hesabından yaptığı paylaşımla bu duruma tepki göstermişti.
"BU TESTLERE NASIL GÜVENECEĞİZ"
Tilki, "12 gündür tedbir olsun diye evden çıkmadım. Yaptırdığım sürüntü testi pozitif. Aynı gün birkaç saat sonra tekrar yaptırdığım kan ve sürüntü testim bu sefer negatif" mesajını yazmıştı.
Ünlü şarkıcı, "Aradan 12 gün geçti, bir semptomum bile olmadı. Bu testlere nasıl güveneceğiz?" ifadelerini kullanmıştı.
Tilki, paylaşımına şu notu da eklemişti:
"Tüm dünyada yapılan tüm testler bence yüzde 50 yanlış! Bu yüzden negatif çıkan negatif olduğuna güvenmesin. Saçma bir hata var bu testlerde. Yanımdaki insanlar da bir negatif, bir pozitif, bir negatif çıkıp durdu. Aynı gün hem de."