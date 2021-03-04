Alice Evans eşi Ioan Gruffudd'un boşanma davasını gazeteden öğrendi

Oyuncu Alice Evans'ın 14 yıllık eşi Ioan Gruffudd boşanma davası açtı. Evans bu bilgiyi basında çıkan haberler sonrası öğrendi.

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04.03.2021 - 10:07

Rol aldığı The Fantastic Four adlı yapımla tanınan oyuncu Alice Evans'ın 14 yıllık eşi Ioan Gruffudd boşanma davası açtı.







Kendisi gibi oyuncu olan Gruffudd ile 2007 yılında dünyaevine giren Evans, eşinin boşanma davası açtığını gazeteden öğrendi.







Alice Evans, yaptığı Instagram paylaşımında kocasının kendisine açtığı boşanma davasının haberini yapan internet sitesinden bir bölümün görüntüsünü paylaşıp "Tamam. Haber verdiğiniz için teşekkür ederim" diye yazdı.







47 yaşındaki oyuncu ile Ioan Gruffudd'ın 11 yaşında Ella ve 7 yaşında Elsie adında iki kızı bulunuyor.







Evans, boşanma haberinin ortaya çıkmasından sonra yaptığı bir başka paylaşımda da kızlarının, babalarının davranışı yüzünden hayal kırıklığına uğramış olmalarından korktuğunu belirtti.

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