Alişan'dan kardeşi Selçuk Tektaş'a duygusal veda: Seni bir daha görememek beni delirtiyor

Ünlü şarkıcı Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş, corona virüse yenilerek hayatını kaybetti. Selçuk Tektaş, dün öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Teşvikiye Camii'nden son yolculuğuna uğurlandı. Alişan ise kardeşinin ardından, akşam saatlerinde duygulandıran bir mesaj yayınladı.

22.07.2021 - 10:10

Alişan'dan kardeşi Selçuk Tektaş'a duygusal veda: Seni bir daha görememek beni delirtiyor - 1
Ünlü şarkıcı Alişan'ın dört haftadır yoğun bakımda corona virüs tedavisi gören ve bir süre önce entübe edilen kardeşi Selçuk Tektaş hayatını kaybetti.
Alişan'dan kardeşi Selçuk Tektaş'a duygusal veda: Seni bir daha görememek beni delirtiyor - 2
Dün düzenlenen cenaze töreninde Alişan ve ailesi, Selçuk Tektaş'ı gözyaşlarıyla uğurladı.
Alişan'dan kardeşi Selçuk Tektaş'a duygusal veda: Seni bir daha görememek beni delirtiyor - 3
Selçuk Tektaş, Teşvikiye Camii'ndeki öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Feriköy Mezarlığı'ndatoprağa verildi.
Alişan'dan kardeşi Selçuk Tektaş'a duygusal veda: Seni bir daha görememek beni delirtiyor - 4

Alişan akşam saatlerinde duygu yüklü bir paylaşımda bulundu. Ünlü şarkıcı, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Abim bizi öksüz bıraktın gittin. Sen benim kardeşimdin, neşemdin, arkadaşımdın, sırdaşımdın herşeyimdin. Ben şimdi sensiz ne yapacağım? Dualar ettik, şifalar gönderdik ama hiçbiri fayda etmedi. Allah'ım seni bizden daha çok istedi yanına aldı. 2 çocuğum, 2 yeğenim vardı, şimdi 4 çocuğum var artık. Sen rahat uyu, Eyşan'ım, Ceylan'ım, Merve'n bana emanet. Seni çok seviyorum abim. Yaşadığın sürece beni gururlandırdığın her an için sana teşekkür ederim. Seni bir daha görememek beni delirtiyor olsa da maneviyatını her zaman yaşatacağım Selçuk'um. Seni çok seviyorum Allah'ım mekanını cennet eylesin İnşallah."

Alişan'dan kardeşi Selçuk Tektaş'a duygusal veda: Seni bir daha görememek beni delirtiyor - 5
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN BAŞ SAĞLIĞI MESAJI

Dün vefat haberinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sanatçı Alişan ile telefonda görüşerek kardeşi Selçuk Tektaş’ın vefatı nedeniyle taziyelerini iletti. Görüşmede, Selçuk Tektaş’a Allah’tan rahmet, ailesine ve dostlarına baş sağlığı temennisinde bulundu.
Alişan'dan kardeşi Selçuk Tektaş'a duygusal veda: Seni bir daha görememek beni delirtiyor - 6

ÜNLÜ İSİMLER YASA BOĞULDU

Alişan'ın bir dönem sıkı dost olduğu Özcan Deniz, "Acınızı tüm samimiyetimle paylaşıyorum. Allah sabırlar versin. Mekanı cennet olsun. Çok üzüldüm" mesajını paylaştı.

Alişan'ın yakın arkadaşı Demet Akalın, "Çok inanmıştık. Dönecektin geri. Rabbim ailene sabır versin. Gitti koca yürekli çocuk" ifadelerini kullandı.

Seda Sayan ise, "Üzüntümü ifade edebilecek durumda değilim. Allahım sabır metanet versin. Başınız sağolsun. Rabbim mekanını cennet eylesin. Alişan ın kardeşi Selçuk aramızdan ayrıldı, üzerine nurlar yağsın" dedi.

Alişan'dan kardeşi Selçuk Tektaş'a duygusal veda: Seni bir daha görememek beni delirtiyor - 7
"SON NEFESİME KADAR YANINDAYIM"

Selçuk Tektaş, Instagram sayfasındaki son paylaşımını nisan ayında yapmış ve eşi Merve Tektaş'ın doğum gününü kutlamıştı. Tektaş'ın, "Bugün benim canım aşkım, sevgilim, hayatımın anlamı, kızlarımın annesi, kısaca benim her şeyim doğmuş.Tam 13 yıldır beraberiz ve Rabbim'e ne kadar şükretsem az senin gibi bir hayat arkadaşına sahip olduğum İçin. Seni çok seviyorum meleğim son nefesime kadar hep yanındayım" mesajı görenleri duygulandırdı.

DİĞER GALERİLER

DAHA FAZLA GÖSTER