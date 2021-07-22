Alişan'dan kardeşi Selçuk Tektaş'a duygusal veda: Seni bir daha görememek beni delirtiyor

22.07.2021 - 10:10
Alişan akşam saatlerinde duygu yüklü bir paylaşımda bulundu. Ünlü şarkıcı, mesajında şu ifadeleri kullandı:
"Abim bizi öksüz bıraktın gittin. Sen benim kardeşimdin, neşemdin, arkadaşımdın, sırdaşımdın herşeyimdin. Ben şimdi sensiz ne yapacağım? Dualar ettik, şifalar gönderdik ama hiçbiri fayda etmedi. Allah'ım seni bizden daha çok istedi yanına aldı. 2 çocuğum, 2 yeğenim vardı, şimdi 4 çocuğum var artık. Sen rahat uyu, Eyşan'ım, Ceylan'ım, Merve'n bana emanet. Seni çok seviyorum abim. Yaşadığın sürece beni gururlandırdığın her an için sana teşekkür ederim. Seni bir daha görememek beni delirtiyor olsa da maneviyatını her zaman yaşatacağım Selçuk'um. Seni çok seviyorum Allah'ım mekanını cennet eylesin İnşallah."
ÜNLÜ İSİMLER YASA BOĞULDU
Alişan'ın bir dönem sıkı dost olduğu Özcan Deniz, "Acınızı tüm samimiyetimle paylaşıyorum. Allah sabırlar versin. Mekanı cennet olsun. Çok üzüldüm" mesajını paylaştı.
Alişan'ın yakın arkadaşı Demet Akalın, "Çok inanmıştık. Dönecektin geri. Rabbim ailene sabır versin. Gitti koca yürekli çocuk" ifadelerini kullandı.
Seda Sayan ise, "Üzüntümü ifade edebilecek durumda değilim. Allahım sabır metanet versin. Başınız sağolsun. Rabbim mekanını cennet eylesin. Alişan ın kardeşi Selçuk aramızdan ayrıldı, üzerine nurlar yağsın" dedi.