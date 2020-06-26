Alişan'dan kaza sonrası ilk paylaşım

Bir de Dürdanemiz var evimizin eli ayağı. Kaza haberini duyduğu anda ne yapacağını bilemeyen ve bizi sapasağlam gördüğünde boynumuza sarılan canımız. Yani diyeceğim o ki iyiliğin kimden geleceği, kimin sizin için dualar ettiğini bilemezsiniz. Bu arada o kadar fazla arayan soran, geçmiş olsun dileklerini arayarak, mesaj atarak ya da sosyal medyadan ileten oldu ki, Allah’ım hepinizden razı olsun. Allah’ım eksikliğinizi göstermesin. Hayat dostlarla,arkadaşlarla ve seni sevenlerle güzel. Allah’ım hepimizi kazalardan, belalardan,nazarlardan korusun.