Almanya polislerin paylaşımları için denetim başlattı
Alman polisi, mesleklerini kullanarak sosyal medyada ünlü olan ve bu işten ek gelir sağlayan polislere iç soruşturma başlattı. Emniyet Müdürü Barbara Slowik, kadrosundaki bazı isimlerin Instagram'da polis memuru olarak yaptıkları eylemlerle meslekleri arasındaki çizgiyi bulanıklaştırdıkları gerekçesiyle bir iç denetim gerçekleştiriyor. Polislerin arasında Mehtap isimli bir Türk de var.
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1Dünyada çığ gibi büyüyen, ikisini de yapabilir (she can do both) etiketiyle gerçekleşen paylaşımlara Almanya polisi de ilgi göstercince soruşturma başlatıldı.
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2Bu akımla yükselen güzellik ve otorite kombinasyonuyla polislerin çektikleri üniformalı'selfie'ler dikkat çekiyor.
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Polis Birliği (GdP) Genel Başkan Yardımcısı Jörg Radek, “Çevrimdışı ya da çevrimiçi olsun, polis memurları resmi görevlere uymak zorunda… Mesleklerinde kamu görevlisi olarak özel görevlere sahipler” diyor.
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Emniyet Müdürü Barbara Slowik ise memurların, polis olarak yaptıkları eylemlerle meslekleri arasındaki çizgiyi bulanıklaştırdıkları gerekçesiyle bir iç denetim başlattı.
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Söz konusu etiketin altında paylaşım yapan polisler arasında Mehtap isimli bir Türk de var. Alman federal polisi, memurlar için sosyal medya kılavuzları yayınladı.
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6Kılavuz, genç yeteneklerin işe alınma olasılıkları ve aynı zamanda huzurun koruyucusu olarak görevlerini sergilemelerinin doğal tehlikeleri hakkında tavsiyeler içeriyor.
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7Klavuzda "Sosyal ağların kullanımı, kişinin kendisini yalnızca özel bir kişi olarak temsil ettiği ve ifade ettiği konusunda şüpheye yer bırakmamalı" şeklinde uyarı da yer alıyor.
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8İşte iç denetime neden olan paylaşımların / hesapmarın bazıları...
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