Almanya'da kafede yüzme makarnalı sosyal mesafe önlemi

Avrupa ülkelerinde corona virüs tedbirleri gevşetilirken, hayat yavaş yavaş normale dönüyor. O ülkelerden biri olan Almanya’da, 6 Mayıs’ta Başbakan Angela Merkel, virüsün yayılmasını önlemede başarı elde edildiğini söylerken salgında ikinci dalganın oluşmaması için herkesin önlem almaya devam etmesi gerektiğini söyledi.