Almanya’nın Bavyera Prensi ile Deniz Kaya evlendi

Almanya’nın Bavyera Prensi Konstantin (32), Londra’da 6 yıl önce tanıştığı Deniz Kaya ile önceki gün evlendi. İsviçre St. Moritz’de bir kilisede yapılan düğüne Avrupa kraliyet ailelerinin önde gelen isimleri katıldı. Deniz Kaya, nikahtan sonra ‘Bavyera Prensesi’ ilan edildi.
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Almanya’nın Bavyera Prensi Konstantin (32) Londra’da yaşıyor, Koko Bayern ismi ile DJ’lik yapıyordu. Yolu, İsviçre’de lise eğitimini tamamladıktan sonra Londra’da iç mimarlık okumaya giden Türk kızı Deniz Kaya ile 2012’de kesişti. Birbirlerine ilk görüşte aşık oldular.
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Posta'nın haberine göre; çift kısa süre sonra birlikte yaşamaya başladı. Deniz 2 yıl sonra mezun oldu. Artık Londra’nın en büyük şirketlerinin paylaşamadığı bir iç mimardı. Deniz, 3 yıl önce Prens Konstantin’in ailesiyle tanıştı. Bavyera soylularının hayran olduğu bir çift haline geldiler.
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Evlenmeye karar veren çift, önceki gün çok sevdikleri İsviçre Alpleri’nde peri masallarını andıran bir düğünle dünya evine girdiler.
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Nikah bir Fransız kilisesinde kıyıldı. Düğün eğlencesi de St. Moritz’deki dağ evinde yapıldı. Deniz Kaya, nikah sonrası ‘Bavyera Prensesi’ ilan edildi.
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Düğünün aristokrat konukları arasında İsveç kraliyetini temsilen Prenses Sofia ve eşi Prens Carl Philip de vardı. Damadın babası Prens Leopold, Prens Carl’ın vaftiz babası.