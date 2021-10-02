'Altın Portakal' kırmızı halı ve galayla başladı

Türkiye’nin en uzun soluklu film festivali olan Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin 58’incisi Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlendi.

Festivalde bu yıl, Cumhuriyet tarihinin en büyük yangını olan Manavgat yangını nedeniyle ‘Gelecek umutla yeşerecek’ sloganıyla yola çıkıldı.

Geçen sene Coronavirüse yakalandığı için yaşam savaşı verdiğini, o nedenle 57’nci Antalya Portakal Film Festivali’ne katılamadığını aktaran Başkan Böcek, “Bütün vatandaşların duaları ve iyi dilekleriyle bugünlere geldik.1964 yılında Altın Portakal’ı başlatan Avni Tolunay Başkanımızdan bugüne kadar gelenlere rahmet hayatta olanlara sağlık diliyorum. İnşallah bu hafta boyunca bütün vatandaşlarımız sinemaya, filmlere doyacak diye düşünüyorum. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Nice Altın Portakallara” dedi.