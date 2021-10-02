'Altın Portakal' kırmızı halı ve galayla başladı

Antalya'da bu yıl 58'incisi düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin açılışı 10 bin kişilik spor salonunda koronavirüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirildi. Kırmızı halı ve açılış galasında, her yıl olduğu gibi bu yıl da şıklık yarışı yaşandı.

Anadolu Ajansı - DHA 02.10.2021 - 21:35

'Altın Portakal' kırmızı halı ve galayla başladı - 1
Türkiye’nin en uzun soluklu film festivali olan Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin 58’incisi Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlendi.
'Altın Portakal' kırmızı halı ve galayla başladı - 2
Törene katılan sanatçılardan bazıları koronavirüse karşı tedbir almak amacıyla maskeleriyle kırmızı halıda yürüdü.
'Altın Portakal' kırmızı halı ve galayla başladı - 3
Törenin gerçekleşeceği salona gelen film ekipleri kırmızı halı sonuna kurulan platform önünde fotoğraf çektirdi.
'Altın Portakal' kırmızı halı ve galayla başladı - 4
Festivalde bu yıl, Cumhuriyet tarihinin en büyük yangını olan Manavgat yangını nedeniyle ‘Gelecek umutla yeşerecek’ sloganıyla yola çıkıldı.
'Altın Portakal' kırmızı halı ve galayla başladı - 5
Kırmızı halıda yürüyen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Festival Başkanı Muhittin Böcek, 58’inci Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde sinema severlerle bir araya geldiklerini söyledi.
'Altın Portakal' kırmızı halı ve galayla başladı - 6
Geçen sene Coronavirüse yakalandığı için yaşam savaşı verdiğini, o nedenle 57’nci Antalya Portakal Film Festivali’ne katılamadığını aktaran Başkan Böcek, “Bütün vatandaşların duaları ve iyi dilekleriyle bugünlere geldik.1964 yılında Altın Portakal’ı başlatan Avni Tolunay Başkanımızdan bugüne kadar gelenlere rahmet hayatta olanlara sağlık diliyorum. İnşallah bu hafta boyunca bütün vatandaşlarımız sinemaya, filmlere doyacak diye düşünüyorum. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Nice Altın Portakallara” dedi.
'Altın Portakal' kırmızı halı ve galayla başladı - 7
'Altın Portakal' kırmızı halı ve galayla başladı - 8
'Altın Portakal' kırmızı halı ve galayla başladı - 9
'Altın Portakal' kırmızı halı ve galayla başladı - 10
'Altın Portakal' kırmızı halı ve galayla başladı - 11
'Altın Portakal' kırmızı halı ve galayla başladı - 12
'Altın Portakal' kırmızı halı ve galayla başladı - 13
'Altın Portakal' kırmızı halı ve galayla başladı - 14
'Altın Portakal' kırmızı halı ve galayla başladı - 15
'Altın Portakal' kırmızı halı ve galayla başladı - 16
'Altın Portakal' kırmızı halı ve galayla başladı - 17
'Altın Portakal' kırmızı halı ve galayla başladı - 18
'Altın Portakal' kırmızı halı ve galayla başladı - 19
'Altın Portakal' kırmızı halı ve galayla başladı - 20
'Altın Portakal' kırmızı halı ve galayla başladı - 21
'Altın Portakal' kırmızı halı ve galayla başladı - 22
'Altın Portakal' kırmızı halı ve galayla başladı - 23
'Altın Portakal' kırmızı halı ve galayla başladı - 24
'Altın Portakal' kırmızı halı ve galayla başladı - 25
'Altın Portakal' kırmızı halı ve galayla başladı - 26
'Altın Portakal' kırmızı halı ve galayla başladı - 27
'Altın Portakal' kırmızı halı ve galayla başladı - 28
'Altın Portakal' kırmızı halı ve galayla başladı - 29

DİĞER GALERİLER

DAHA FAZLA GÖSTER