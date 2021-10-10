Haberler 10.10.2021 - 12:13 | Son Güncelleme : 10.10.2021 - 12:15
Sunuculuğunu Şevval Sam ve Yekta Kopan'ın yaptığı gecede Nihal Yalçın Zuhal filmindeki rolüyle ödülünü almak üzere sahneye çıkarak teşekkür konuşması yaparken Karadağlı'nın sık sık saatine bakması dikkat çekti. Konuşmasının ekip arkadaşlarına teşekkür ettiği kısmında Karadağlı, araya girerek ödülü Nihal Yalçın'a uzattı.
Seyircilerin alkışladığı o anlarda Yalçın ise şaşkınlığını gizleyemeyerek "Kim verdi ödülü?" diye sordu. Daha sonrasında ise Karadağlı'ya dönerek "Sus mu dediniz? Artık sus mu diyorsunuz?" ifadelerini kullandı.
TEPKİ ÇEKTİ
Karadağlı ise "Ödülünüzle birlikte konuşun diye" yanıtını verdi. Ünlü oyuncunun bu hareketi sosyal medyada eleştirildi.
TWEET ATTI
Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından da paylaşım yapan Nihal Yalçın, "Lütfen Tamer' in önüme geçmesine izin vermeyin! Bu gece benim gecem!" dedi.