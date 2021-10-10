Altın Portakal'da Nihal Yalçın ve Tamer Karadağlı arasında gerginliği

Antalya Altın Portakal'da 'En İyi Kadın Oyuncu' ünü alan Nihal Yalçın ile vermek için sahneye çıkan Tamer Karadağlı arasında yaşanan gergin diyalog, sosyal medyada gündem oldu. Yalçın, töreni sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, "Lütfen Tamer'in önüme geçmesine izin vermeyin" dedi.

Haberler 10.10.2021 - 12:13 | Son Güncelleme : 10.10.2021 - 12:15

Altın Portakal'da Nihal Yalçın ve Tamer Karadağlı arasında ödül gerginliği - 1
58. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin törenine, 'En İyi Kadın Oyuncu' ünü alan Nihal Yalçın'ın konuşması sırasında, ü vermek üzere sahneye çıkan Tamer Karadağlı'nın tavırları damga vurdu.
Altın Portakal'da Nihal Yalçın ve Tamer Karadağlı arasında ödül gerginliği - 2

Sunuculuğunu Şevval Sam ve Yekta Kopan'ın yaptığı gecede Nihal Yalçın Zuhal filmindeki rolüyle ünü almak üzere sahneye çıkarak teşekkür konuşması yaparken Karadağlı'nın sık sık saatine bakması dikkat çekti. Konuşmasının ekip arkadaşlarına teşekkür ettiği kısmında Karadağlı, araya girerek ü Nihal Yalçın'a uzattı.

Altın Portakal'da Nihal Yalçın ve Tamer Karadağlı arasında ödül gerginliği - 3

Seyircilerin alkışladığı o anlarda Yalçın ise şaşkınlığını gizleyemeyerek "Kim verdi ü?" diye sordu. Daha sonrasında ise Karadağlı'ya dönerek "Sus mu dediniz? Artık sus mu diyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

Altın Portakal'da Nihal Yalçın ve Tamer Karadağlı arasında ödül gerginliği - 4

TEPKİ ÇEKTİ

Karadağlı ise "Ödülünüzle birlikte konuşun diye" yanıtını verdi. Ünlü oyuncunun bu hareketi sosyal medyada eleştirildi.

Altın Portakal'da Nihal Yalçın ve Tamer Karadağlı arasında ödül gerginliği - 5

TWEET ATTI 

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından da paylaşım yapan Nihal Yalçın, "Lütfen Tamer' in önüme geçmesine izin vermeyin! Bu gece benim gecem!" dedi.

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