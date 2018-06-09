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Amal Clooney: 'Evde kaldım' derken George ile tanıştım

Amal Clooney “35 yaşında tam evde kalmış olduğum gerçeğiyle yüzleşmişken George ile tanıştım. O sıralar, Londra’daki dairemde gizli saklı buluşup vakit geçiriyorduk” dedi.

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    Dünyaca ünlü aktör, yönetmen ve yapımcı George Clooney (57), bu yıl 46’ncısı düzenlenen American Film Institude Awards’ta ‘Yaşam Boyu Başarı Ödülü’nün sahibi oldu.
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    Aktör, Los Angeles’ta düzenlenen ödül gecesine eşi Amal Clooney (40) ile beraber katıldı.
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    Amal Clooney, eşinin başarısını romantik bir şekilde kutladı, dudaklarından öperek ödülünü almaya sahneye uğurladı.
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    Amal Clooney, yaptığı duygusal konuşmada şunları söyledi:

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    "35 yaşında tam evde kalmış olduğum gerçeğiyle yüzleşmişken George ile tanıştım. O sıralar, Londra’daki dairemde gizli saklı buluşup vakit geçiriyorduk. O anda ne olduysa, ondan başkasıyla olmak istemediğime karar verdim."
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    Amal Clooney sözlerine şöyle devam etti: Geçirdiğimiz 5 yılın sonrasında da hiçbir şey değişmedi. O hala hayran olduğum ve gülümsemesiyle kalbimi eritebilen tek insan. Sevgilim, seninle bulduğum aşk her zaman bulmayı umduğum bir aşktı.”
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