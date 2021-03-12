Amanda Gorman'ın çevirmeni de görevden alındı

ABD Başkanı Joe Biden'ın yemin töreninde şiir okuduktan sonra popüler olan genç şair Amanda Gorman’ın Katalan çevirmeni de çevirmen profiline uymadığı gerekçesiyle görevden alındı. Çevirmen Victor Obiols yaptığı açıklamada, "Başka bir profil peşindeydiler. Kadın, genç, aktivist ve tercihen siyahi" dedi.

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12.03.2021 - 12:45

ABD Başkanı Joe Biden’ın yemin töreninde okunan şiirin Hollandalı çevirmeni Marieke Lucas Rijneveld, geçen hafta siyahi şair Amanda Gorman’ın beyaz bir çevirmeni olmaması gerektiği yönündeki eleştirilerin ardından görevini bıraktı.







Katalan çevirmen Victor Obiols ise AFP’ye yaptığı açıklamada "Bana işe uygun olmadığım söylendi" diyerek görevinden ayrıldığını duyurdu.







Obiols şu ifadeleri kullandı: "Benim yeteneklerimi birikimimi sorgulamadılar ama başka bir profil peşindeydiler. Kadın, genç, aktivist ve tercihen siyah"







Çevirileri arasında William Shakespeare ve Oscar Wilde bulunan Obiols, Barselona merkezli yayın evi Univers tarafından 3 hafta önce çeviriyi alıp tamamladıktan sonra görevine son verildiğini belirtti.







Obiols, bu talebin kendi yayınevinden mı yoksa Gorman’ın ajansından mı geldiği konusunda bilgi sahibi olmadığını da aktardı.

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