Amber Heard 50 milyon dolarlık davanın reddini istedi

Amber Heard'ın avukatları Johnny Depp'in açtığı 50 milyon dolarlık davasının düşürülmesi için başvuruda bulundu.

26.04.2021 - 15:12

Amber Heard 50 milyon dolarlık davanın reddini istedi - 1

Ünlü oyuncu Johnny Depp'in, The Sun'a açtığı iftira davasını kaybetmesinin ardından yaptığı temyiz başvurusunun reddedilmesi eski eşi Amber Heard'e açtığı davanın gidişatını etkileyebilir. Deadline'ın haberine göre Aquaman filminin yıldızı Amber Heard'ün avukatları Karayip Korsanları oyuncusunun açtığı 50 milyon dolarlık davanın düşürülmesi gerektiğini düşünüyor.

Amber Heard 50 milyon dolarlık davanın reddini istedi - 2

Heard'ün avukatları, Britanyalı yayın kuruluşu The Sun ve Depp arasındaki Londra'da görülen davanın ortaya çıkardığı gerçeklerin diğer davayı etkilemesi gerektiğini belirtiyor.

Amber Heard 50 milyon dolarlık davanın reddini istedi - 3

We Got This Covered'ın bildirdiğine göre 35 yaşındaki oyuncunun avukatları yaptıkları itirazda şu ifadeleri kullandı:

Amber Heard 50 milyon dolarlık davanın reddini istedi - 4

Birleşik Krallık'taki kararların tam anlamıyla yürürlüğe konması Washington Post'ta yayımlanan makaledeki ifadelerin doğru olduğu bulgusunu gerektiriyor. Depp birçok kez Heard'e şiddet uyguladı ve hayatından endişe duymasına neden oldu.

Amber Heard 50 milyon dolarlık davanın reddini istedi - 5
Avukatların hazırladığı dökümanda ayrıca "Bu nedenle hukuki bir mesele olarak Depp iddialarının herhangi birinde üstünlük sağlayamaz ve Depp'in Heard'e yönelik şikayeti bütünüyle reddedilmelidir" ifadeleri yer aldı. 

Amber Heard 50 milyon dolarlık davanın reddini istedi - 6
Heard'ün şiddet gördüğüne yönelik Washington Post'ta kaleme aldığı yazı nedeniyle Depp'in açtığı davanın duruşmasının ABD'nin Virginia eyaletinde 2022'de görülmesi bekleniyor. Daha önce Depp'in başvurduğu Temyiz Mahkemesi adına yapılan açıklamada kararın bozulmasına yönelik herhangi bir gerekçe görülmediği ifade edilmişti.

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