Amber Heard 50 milyon dolarlık davanın reddini istedi

Ünlü oyuncu Johnny Depp 'in, The Sun'a açtığı iftira davasını kaybetmesinin ardından yaptığı temyiz başvurusunun reddedilmesi eski eşi Amber Heard 'e açtığı davanın gidişatını etkileyebilir. Deadline'ın haberine göre Aquaman filminin yıldızı Amber Heard'ün avukatları Karayip Korsanları oyuncusunun açtığı 50 milyon dolarlık davanın düşürülmesi gerektiğini düşünüyor.

We Got This Covered'ın bildirdiğine göre 35 yaşındaki oyuncunun avukatları yaptıkları itirazda şu ifadeleri kullandı:

Birleşik Krallık'taki kararların tam anlamıyla yürürlüğe konması Washington Post'ta yayımlanan makaledeki ifadelerin doğru olduğu bulgusunu gerektiriyor. Depp birçok kez Heard'e şiddet uyguladı ve hayatından endişe duymasına neden oldu.

Avukatların hazırladığı dökümanda ayrıca "Bu nedenle hukuki bir mesele olarak Depp iddialarının herhangi birinde üstünlük sağlayamaz ve Depp'in Heard'e yönelik şikayeti bütünüyle reddedilmelidir" ifadeleri yer aldı.



