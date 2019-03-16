Amber Heard ile Andy Muschietti aşk yaşıyor
Johnny Depp ile boşandıktan sonra adı Cara Delevingne ile anılan daha sonra Tesla Motors’un kurucusu Elon Musk ile aşk yaşayan ve geçtiğimiz günlerde Vito Schnabel ile ilişkisini sonlandıran Amber Heard, Arjantinli yönetmen Andy Muschietti ile öpüşürken görüntülendi.
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1Olaylı şekilde boşandığı eski eşi Johnny Depp'in (55) açtığı 50 milyon dolarlık tazminat davasıyla uğraşan Amber Heard (32) aşk hayatında hız kesmiyor.
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2Geçtiğimiz günlerde sanat küratörü Vito Schnabel'le ilişkisini sonlandıran Amber Heard, Arjantinli yönetmen Andy Muschietti ile görüntülendi.
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3Los Angeles sokaklarında öpüşürken görüntülenen ikilinin, aşklarının ne zaman başladığı ise merak konusu oldu.
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Johnny Depp’ten olaylı şekilde boşanan oyuncu Amber Heard'ın ilk olarak Cara Delevingne ile aşk yaşadığı iddia edildi. O dönem sık sık beraber görüntülenen ikili iddialar karşısında sessiz kaldı.
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5Hollywood yıldızı daha sonra sanat küratörü Vito Schnabel ile ABD’nin New York şehrinde görüntülendi. Heard ile 32 yaşındaki sanat küratörünun samimiyeti dikkat çekti ancak ilişkileri hiçbir zaman resmiyet kazanmadı.
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Hollywood yıldızı Depp sonrası en büyük aşkını Tesla’nın CEO’su Elon Musk ile yaşadı. İlk denemeleri başarısız olan ünlü çift bir süre sonra tekrar barıştı.
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7İkinci aşk denemeleri resmi olarak bir kahvaltı ile başlayan çift yine mutlu olamadı ve yollarını ayırdı. Heard ayrılık sonrası hala görüştükleri itiraf etti.
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8Amber Heard'ın Musk sonrası sanat küratörü Vito Schnabe ile başlayan ilişkisi de çok uzun sürmedi. Magazin basınının bugünlerde en çok merak ettiği konu ise Andy Muschietti aşkının ne zaman başladığı