Amber Heard ile Johnny Depp arasındaki hukuk mücadelesinde dengeler değişebilir

Johnny Depp'in hukuk ekibi, ünlü oyuncunun eski eşi Amber Heard'ün bağış konusunda yaptığı hatanın, ikili arasındaki yasal mücadelenin rengini değiştirebileceğini düşünüyor.

22.03.2021 - 06:58

Amber Heard ile Johnny Depp arasındaki hukuk mücadelesinde dengeler değişebilir - 1
Amber Heard, 2017'de Johnny Depp ile yaptığı boşanma anlaşmasında kazandığı 7 milyon doları Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği'ne (ACLU) ve Los Angeles Çocuk Hastanesi'ne bağışlayacağına söz verdi. Ancak Heard'ün bu parayı hayır kurumlarına teslim etmediği ortaya çıktı.


7 milyon dolarlık boşanma tazminatını bağışlama sözü veren Amber Heard'a yalancılık suçlaması / Haber Detay- Tıkla Oku


Amber Heard ile Johnny Depp arasındaki hukuk mücadelesinde dengeler değişebilir - 2
Page Six'in haberine göre Depp'e yakın kaynaklar, bu durumun ünlü oyuncunun bir dizi yasal mücadelesinde işleri lehine çevirmesini sağlayabileceğini savunuyor.
Amber Heard ile Johnny Depp arasındaki hukuk mücadelesinde dengeler değişebilir - 3
Depp'e yakın kaynaklar, Page Six muhabirine verdiği röportajda, "Yargıç, sözde cömertliği nedeniyle onun insanlık için çalışan harika biri olduğunu düşünüyordu… ama bağışlar konusunda yalan söylüyordu" dedi.
Amber Heard ile Johnny Depp arasındaki hukuk mücadelesinde dengeler değişebilir - 4

Oyuncunun avukatı da Depp'in mahkeme hükmüne yasal olarak itiraz edip edemeyeceğine karar vermek için perşembe günü Londra'da yapılan duruşmada, Heard'ün bu parayı bağışlama iddiasını hesaplanmış ve manipülatif bir yalan olarak nitelendirdi.
Amber Heard ile Johnny Depp arasındaki hukuk mücadelesinde dengeler değişebilir - 5
Ancak The Sun'ın avukatları, Heard'ün yalan söylemediğini ve çoktan bir dizi ödeme yaptığını ileri sürdü.

Amber Heard ile Johnny Depp arasındaki hukuk mücadelesinde dengeler değişebilir - 6
Diğer yandan mahkemede, Depp'in o sırada bir arkadaşına, "O asla kimseye bir kuruş bile vermez!!!" yazılı bir mesaj gönderdiği ortaya çıktı.

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