Amber Heard ile Johnny Depp arasındaki hukuk mücadelesinde dengeler değişebilir

Johnny Depp'in hukuk ekibi, ünlü oyuncunun eski eşi Amber Heard'ün bağış konusunda yaptığı hatanın, ikili arasındaki yasal mücadelenin rengini değiştirebileceğini düşünüyor.

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22.03.2021 - 06:58

Page Six'in haberine göre Depp'e yakın kaynaklar, bu durumun ünlü oyuncunun bir dizi yasal mücadelesinde işleri lehine çevirmesini sağlayabileceğini savunuyor.

Depp'e yakın kaynaklar, Page Six muhabirine verdiği röportajda, "Yargıç, sözde cömertliği nedeniyle onun insanlık için çalışan harika biri olduğunu düşünüyordu… ama bağışlar konusunda yalan söylüyordu" dedi.



Oyuncunun avukatı da Depp'in mahkeme hükmüne yasal olarak itiraz edip edemeyeceğine karar vermek için perşembe günü Londra'da yapılan duruşmada, Heard'ün bu parayı bağışlama iddiasını hesaplanmış ve manipülatif bir yalan olarak nitelendirdi.

Ancak The Sun'ın avukatları, Heard'ün yalan söylemediğini ve çoktan bir dizi ödeme yaptığını ileri sürdü.





Diğer yandan mahkemede, Depp'in o sırada bir arkadaşına, "O asla kimseye bir kuruş bile vermez!!!" yazılı bir mesaj gönderdiği ortaya çıktı.