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Amber Heard ile Sean Penn aşkı iddiası

ntv.com.tr

Oyuncu Amber Heard’ın Tesla kurucusu Elon Musk’tan sonra kendisinden 26 yaş büyük, usta oyuncu Sean Penn’le ilişki yaşadığı öne sürüldü.

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    Oyuncu Amber Heard’ın Tesla kurucusu Elon Musk’tan sonra kendisinden 26 yaş büyük efsanevi oyuncu Sean Penn’le ilişki yaşadığı öne sürüldü.

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    31 yaşındaki Heard ile 57 yaşındaki Penn, önceki gün Los Angeles’taki bir barda birlikte görüldü.

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    Page Six, haberinde, samimi oldukları iddia edilen çift için, “İlişki yaşıyor gibi görünüyorlardı” yorumunu yaptı.

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    Şiddet gördüğünü iddia ettiği Johnny Depp’ten 2016’da olaylı bir şekilde ayrılan Heard, Elon Musk’la birlikte olmaya başlamış, bir dargın bir barışık ilişki yaşamıştı.
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    Ayrılık sonrası tekrar bir araya geldiği Musk ile kısa süre önce tekrar ayrılmıştı. İlişki sonrası Musk, Rolling Stone dergisine verdiği röportajda, “Benim ondan ayrılmamdan ziyade o benden ayrıldı. Onu çok sevdim, bu çok acıtıyor” demişti.
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    Ödüllü oyuncu Sean Penn, son olarak ünlü oyuncu Charlize Theron’la birlikteydi.
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