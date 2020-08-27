Amber Heard'dan Türkiye'ye veda paylaşımı: Hoşça kal demek çok zor

Bir süredir Türkiye'de tatilde olan ve farklı yerlerden paylaşımlar yapan Hollywood yıldızı Amber Heard, veda pozu vererek, "Hoşça kal demek çok zor. Türkiye'yi çok seviyorum" mesajını yazdı.

27.08.2020 - 11:07

Amber Heard'dan Türkiye'ye veda paylaşımı: Hoşça kal demek çok zor - 1

Eski eşi Johnny Depp ile Londra'da mahkeme salonunda karşı karşıya geldiği duruşma bittikten sonra soluğu Türkiye'de alan Amber Heard, evine döndü.

Amber Heard'dan Türkiye'ye veda paylaşımı: Hoşça kal demek çok zor - 2

34 yaşındaki Heard, Bodrum, İstanbul ve Kapadokya'yı kapsayan tatilinin sonuna geldi. Gezdiği yerlerde çektiği pozlarını Instagram'dan paylaşan Heard, son pozuyla veda etti. 

Amber Heard'dan Türkiye'ye veda paylaşımı: Hoşça kal demek çok zor - 3
"TÜRKİYE'Yİ ÇOK SEVİYORUM"

Tatil sırasında çıktığı tekne gezisinde çekilen bir fotoğrafını paylayan Heard "Hoşça kal demek çok zor. Türkiye'yi çok seviyorum" mesajını yazdı.

Amber Heard'dan Türkiye'ye veda paylaşımı: Hoşça kal demek çok zor - 4

Heard'ın bu paylaşımına takipçilerinden beğeni yağdı. Bu veda pozuyla Amber Heard, Türkiye tatilini bitirmiş oldu.

Amber Heard'dan Türkiye'ye veda paylaşımı: Hoşça kal demek çok zor - 5

Son dönemde genellikle eski eşi Johnny Depp ile olaylı boşanma davasıyla gündemde olan Amber Heard, bütün o gerilimli günlerin acısını Türkiye tatilinde çıkardı.

Amber Heard'dan Türkiye'ye veda paylaşımı: Hoşça kal demek çok zor - 6

Depp ile kanun önünde karşı karşıya geldiği Londra'daki davanın ardından soluğu Bodrum'da alan Heard, daha sonra İstanbul'a geçti. Kentin tarihi ve turistik yerlerini gezen Amerikalı oyuncu, sonra da Kapadokya'ya gitti.

Amber Heard'dan Türkiye'ye veda paylaşımı: Hoşça kal demek çok zor - 7

İstanbul'da Sultanahmet Meydanı, Ayasofya Camii, Süleymaniye Camii ve Mısır Çarşısı'nı, Karaköy'ü gezen Heard, tekneyle Boğaz turu da yaptı.

Amber Heard'dan Türkiye'ye veda paylaşımı: Hoşça kal demek çok zor - 8

Heard, gezdiği yerlerden sık sık paylaşımlar yaptı, gördükleri karşısında nefesinin kesildiğini ifade etti. Takipçileri yıldızın bu paylaşımlarına çok sayıda beğeni yağdırdı.

Amber Heard'dan Türkiye'ye veda paylaşımı: Hoşça kal demek çok zor - 9
Heard, zaman zaman sıcak havadan şikayetçi olduğunu dile getirdi. Bu fotoğrafının altına, "Erimek üzereyim" notunu yazdı.

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