Amber Heard'dan Türkiye'ye veda paylaşımı: Hoşça kal demek çok zor

27.08.2020 - 11:07
Eski eşi Johnny Depp ile Londra'da mahkeme salonunda karşı karşıya geldiği duruşma bittikten sonra soluğu Türkiye'de alan Amber Heard, evine döndü.
34 yaşındaki Heard, Bodrum, İstanbul ve Kapadokya'yı kapsayan tatilinin sonuna geldi. Gezdiği yerlerde çektiği pozlarını Instagram'dan paylaşan Heard, son pozuyla veda etti.
Tatil sırasında çıktığı tekne gezisinde çekilen bir fotoğrafını paylayan Heard "Hoşça kal demek çok zor. Türkiye'yi çok seviyorum" mesajını yazdı.
Heard'ın bu paylaşımına takipçilerinden beğeni yağdı. Bu veda pozuyla Amber Heard, Türkiye tatilini bitirmiş oldu.
Son dönemde genellikle eski eşi Johnny Depp ile olaylı boşanma davasıyla gündemde olan Amber Heard, bütün o gerilimli günlerin acısını Türkiye tatilinde çıkardı.
Depp ile kanun önünde karşı karşıya geldiği Londra'daki davanın ardından soluğu Bodrum'da alan Heard, daha sonra İstanbul'a geçti. Kentin tarihi ve turistik yerlerini gezen Amerikalı oyuncu, sonra da Kapadokya'ya gitti.
İstanbul'da Sultanahmet Meydanı, Ayasofya Camii, Süleymaniye Camii ve Mısır Çarşısı'nı, Karaköy'ü gezen Heard, tekneyle Boğaz turu da yaptı.
Heard, gezdiği yerlerden sık sık paylaşımlar yaptı, gördükleri karşısında nefesinin kesildiğini ifade etti. Takipçileri yıldızın bu paylaşımlarına çok sayıda beğeni yağdırdı.