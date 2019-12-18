Amerika Güzeli Betty Maxwell eşini internetten buldu

Bir ülkenin en güzel kızının, eşini internetten arayacağı kulağa ilginç gelse de imkansız değil. Amerika’nın en güzel kızı öyle yaptı.
2015 yılında Amerika Güzeli seçilen Betty Maxwell, hatıralarını kaleme aldığı ‘Miss Unlikely: From Farm Girl to Miss America’ adlı kitapta hayatının bilinmeyenlerini yazdı. Bunlardan biri de evleneceği erkekle hem ‘modern’ hem de ilginç bir yöntemle karşılaşmasıydı.
25 yaşındaki Maxwell, eşi Spencer ile Tinder adlı popüler çöpçatanlık sitesinde tanıştıklarını belirterek, “Tinder’da hayatınızın aşkıyla, ruh eşinizle tanışacağınız asla aklınıza gelmez. Ama Tanrı’nın bir bildiği var” dedi.
Maxwell, FoxNews’e verdiği röportajda, yoğun iş temposu nedeniyle fazla dışarı çıkamadığını, sosyal medya üzerinden ilişkilerini yürüttüğünü, bu nedenle evleneceği erkeğin de karşısına internette çıktığını anlattı. Amerika Güzeli’nin eşi de günde 12 saat çalışan bir polis memuru olduğundan, fazla dışarı çıkmayan, internet üzerinden sosyalleşmeyi tercih eden biri.
Güzellik kraliçesi seçildiği yıl, şimdiki eşiyle flört ettiğini ancak ilişkisi hakkında konuşmasının yasak olduğunu belirten Maxwell, “Dürüst olmak gerekirse bu çok zor bir şeydi. İnsanlar Amerika Güzeli’nin erkek arkadaşı hakkında konuşamamaktan dolayı şikayetçi olduğunu duymak istemez. Ama çok aşıktım ve onunla ilgili konuşamaya ihtiyacım vardı. Herkesten ve her şeyden izole olmuş bir hayat yaşıyordum. Size neşe veren şey hakında konuşmak istiyorsunuz ama mümkün olmuyor. Sevdiğim insanları da özlüyordum. Benim için zordu, çünkü ben, birbiriyle yakın ilişkiler içinde olan bir ailede büyüdüm” diye konuştu.
Sosyal medyada erkek arkadaşının fotoğraflarını paylaşamadığını söyleyen Maxwell, “Sözleşme gereği insanların Amerika Güzeli’nin bir sevgilisi olduğunu bilmemesi gerekiyordu. Miss America’nın, yalnız bir kadın olmasını istiyorlardı” dedi. Maxwell, şimdi kitabı sayesinde o dönemde anlatamadıklarını, nasıl evlendiğini ve yaşamına ilişkin başka ayrıntıları anlatabildiğini söyledi.
Bir çiftlikte büyüdüğünü söyleyen Maxwell, hiçbir zaman kendisini güzellik yarışması dünyasında bulacağını hayal etmediğini belirtti. Amerika Güzeli seçildiğinde ailesinden ve sevdiklerinden uzakta, otel odalarında konakladığı ve yoğun çalıştığı bir döneme girdiğini söyleyen Maxwell, “Ben neredeyim, dün ne oldu, bundan sonraki 11 ayda neler olacak derken inancım beni güçlendirdi” şeklinde konuştu. Kraliçe seçildiği için üzerinde büyük bir sorumluluk ve baskı hissettiğini anlatan Maxwell, inancı sayesinde endişelerinin üstesinden geldiğini şu sözlerle anlattı:
“Her gün Amerika güzeli gibi görünmezseniz insanlar sizin hakkınızda sosyal medyada kötü şeyler söyler, sizi değersizleştirir. ‘Miss America olmak için yeterince iyi değilsin’ derler. Aklımda bu düşünceler vardı. Ailem ya da beni seven ve destekleyen insanlar yanımda yoktu. Tek başınaydım. Sadece Tanrı benimleydi. Sahip olduğum tek şey inancımdı. Sanırım bu beni bugün daha güçlü biri haline getirdi.”