Amerika Güzeli Betty Maxwell eşini internetten buldu

KİTAP YAZDI

Bir ülkenin en güzel kızının, eşini internetten arayacağı kulağa ilginç gelse de imkansız değil. Amerika’nın en güzel kızı öyle yaptı.

2015 yılında Amerika Güzeli seçilen Betty Maxwell, hatıralarını kaleme aldığı ‘Miss Unlikely: From Farm Girl to Miss America’ adlı kitapta hayatının bilinmeyenlerini yazdı. Bunlardan biri de evleneceği erkekle hem ‘modern’ hem de ilginç bir yöntemle karşılaşmasıydı.