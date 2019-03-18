Amine Gülşe'den 500 bin TL'lik gelinlik açıklaması

Futbolcu Mesut Özil evlilik hazırlığında olan Amine Gülşe, 500 bin TL'lik gelinlik giyeceği iddialarını yalanladı. Gülşe, "Gösteriş yapmamız söz konusu değil" dedi.
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Fubol kariyerine Arsenal'da devam eden Mesut Özil ile tescilli Amine Gülşe evlilik hazırlığına devam ediyor.
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Özil ile 2014 Türkiye Güzeli Amine Gülşe 2.5 ay sonra nikah masasına oturacak.
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Gülşe, pahalı gelinlik iddialarını yalanlayarak şöyle konuştu: "500 bin TL’lik bir gelinlik giymeyeceğim."
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"Çok büyük paralar harcamamız, gösteriş yapmamız söz konusu değil. Sade ve mütevazı olmaya gayret ediyoruz”
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İkili 2019 Ocak ayında aile arasında gerçekleşen törenle nişanlanmıştı.