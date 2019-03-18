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Amine Gülşe'den 500 bin TL'lik gelinlik açıklaması

Futbolcu Mesut Özil evlilik hazırlığında olan Amine Gülşe, 500 bin TL'lik gelinlik giyeceği iddialarını yalanladı. Gülşe, "Gösteriş yapmamız söz konusu değil" dedi.

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    Fubol kariyerine Arsenal'da devam eden Mesut Özil ile tescilli Amine Gülşe evlilik hazırlığına devam ediyor.


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    Özil ile 2014 Türkiye Güzeli Amine Gülşe 2.5 ay sonra nikah masasına oturacak.


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    Gülşe, pahalı gelinlik iddialarını yalanlayarak şöyle konuştu: "500 bin TL’lik bir gelinlik giymeyeceğim."


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    "Çok büyük paralar harcamamız, gösteriş yapmamız söz konusu değil. Sade ve mütevazı olmaya gayret ediyoruz”


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    İkili 2019 Ocak ayında aile arasında gerçekleşen törenle nişanlanmıştı.
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