Amy Adams Vice filminin galasına damga vurdu
ntv.com.tr
Dick Cheney’in hayat hikayesini konu edinen Vice filminin dünya prömiyeri dün akşam yapıldı. Galaya katılan Amy Adams, kırmızı elbisesiyle kırmızı halının en dikkat çeken ismi oldu.
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Başrol oyuncuları Amy Adams, Christian Bale ve Steve Carell Vice filminin galasında buluştu.
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Filmin dünya prömiyeri, dün akşam Beverly Hills’teki Samuel Goldwyn Salonu’nda yapıldı.
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Sam Rockwell, Lily Rabe ve Alison Pill gibi oyuncuların yanı sıra filmin senarist ve yönetmeni Adam McKay da galada hazır bulundu.
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Amy Adams, derin göğüs dekolteli kırmızı elbisesiyle galanın en dikkat çeken ismi oldu.
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Adams, Chloe tasarımı kırmızı elbisesiyle kırmızı halıya damga vurdu.
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Adams’ı yeni film heyecanında eşi Darren Le Gallo da yalnız bırakmadı.
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ABD’de Noel’de vizyona girecek olan ancak Türkiye’deki vizyon tarihi henüz belli olmayan Vice filmi, Altın Küre’de altı adaylık kazandı.
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Film, ABD’de 2001- 2009 yılları arasında başkan yardımcısı olarak görev yapan Dick Cheney’in hayat hikayesini konu ediyor.
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Filmde, George W. Bush’un başkanlığı döneminde görev yapan Cheney'in uyguladığı politikalar ve 9 Eylül saldırısı sonrasındaki süreci yönetmedeki etkisine odaklanılıyor.