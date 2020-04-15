Amy Schumer oğlunun adındaki hatayı fark ederek değiştirdi

ntv.com.tr 15.04.2020 - 08:06 | Son Güncelleme : 15.04.2020 - 08:10
Ünlü oyuncu ve komdyen Amy Schumer, 5 Mayıs 2019’da dünyaya gelen oğlu Gene Attell Fisher’ın ikinci adını, yakın arkadaşı olan İngiliz komedyen Dave Attell’den ilhamla koymuştu.
38 yaşındaki oyuncu, oğlunun iki adının yan yana okunuşunun ‘genital’ kelimesine benzediğini düşünerek eşi Chris Fisher ile birlikte çocuğunun adını değiştirmeye karar verdi.
"YANLIŞLIKLA 'GENİTAL' ADI VERMİŞİZ"
Schummer, yaptığı sosyal medya açıklamasında, “Biliyor musunuz, bebeğimiz Gene’in adı resmi olarak değişti. Artık adı Gene David Fischer. Gene Attell Fischer idi ama yanlışlıkla ona ‘genital’ adı verdiğimizi fark ettik” dedi.
Ünlü oyuncu, babası Gordon Schumer’ın da ikinci adının David olduğunu söyleyerek “Bir taşla iki kuş vurdum” dedi.
Schummer, oğlunun ilk adı Gene’i de hayatını kaybeden oyuncu ve komedyen Gene Wilder’dan ilhamla koyduğunu belirtti.
Schummer ve Chris Fisher Şubat 2018’de Malibu’da evlenmiş, bir yıl sonra da oğulları dünyaya gelmişti.