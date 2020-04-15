Amy Schumer oğlunun adındaki hatayı fark ederek değiştirdi

"YANLIŞLIKLA 'GENİTAL' ADI VERMİŞİZ"

Schummer, yaptığı sosyal medya açıklamasında, “Biliyor musunuz, bebeğimiz Gene’in adı resmi olarak değişti. Artık adı Gene David Fischer. Gene Attell Fischer idi ama yanlışlıkla ona ‘genital’ adı verdiğimizi fark ettik” dedi.