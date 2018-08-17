Angelina Jolie, Brad Pitt ile çocuklarının arasını bozuyor iddiası
Angelina Jolie ve Brad Pitt’in boşanma mücadelesi giderek kızışıyor... Son olarak Jolie’nin, Pitt ile çocukların aralarını bozduğu iddia edildi.
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1Hollywood’un ünlü yıldızlarından Angelina Jolie ve Brad Pitt’in boşanma süreci, gündemden düşmüyor.
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2Aktörün, özel hayatlarıyla ilgili bazı detayların ortaya çıkmasını ‘iğrenç’ bulduğunu açıklamasının ardından, ilginç detaylar gelmeye devam ediyor.
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3TMZ’in haberine göre, üçü biyolojik üçü de evlatlık olmak üzere altı çocuğu bulunan çiftten Jolie’nin, Pitt ile çocuklarının aralarını açtığı iddia edildi.
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Jolie’nin minikler üzerinde baskı yarattığı, eski eşiyle görüşmelerine engel olmadığı, fakat babanın iletişime geçmekte zorlandığı öne sürüldü.
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5Üç oğlunun Pitt’le görüşmek istemediği belirtilirken, Los Angeles’ta bulunan çocukların, babalarıyla daha fazla vakit geçirmeleri gerektiği kararına varıldı.