NTV

Angelina Jolie, Brad Pitt ile çocuklarının arasını bozuyor iddiası

Angelina Jolie ve Brad Pitt’in boşanma mücadelesi giderek kızışıyor... Son olarak Jolie’nin, Pitt ile çocukların aralarını bozduğu iddia edildi.

  • 1

    Hollywood’un ünlü yıldızlarından Angelina Jolie ve Brad Pitt’in boşanma süreci, gündemden düşmüyor.

  • 2

    Aktörün, özel hayatlarıyla ilgili bazı detayların ortaya çıkmasını ‘iğrenç’ bulduğunu açıklamasının ardından, ilginç detaylar gelmeye devam ediyor.
  • 3

    TMZ’in haberine göre, üçü biyolojik üçü de evlatlık olmak üzere altı çocuğu bulunan çiftten Jolie’nin, Pitt ile çocuklarının aralarını açtığı iddia edildi.

  • 4

    Jolie’nin minikler üzerinde baskı yarattığı, eski eşiyle görüşmelerine engel olmadığı, fakat babanın iletişime geçmekte zorlandığı öne sürüldü.

  • 5

    Üç oğlunun Pitt’le görüşmek istemediği belirtilirken, Los Angeles’ta bulunan çocukların, babalarıyla daha fazla vakit geçirmeleri gerektiği kararına varıldı.
NTV FOTO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP

×Kapat

Bir Şehir Seçin