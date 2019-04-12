Angelina Jolie, Brad Pitt’i geri istiyor iddiası
ntv.com.tr
Boşanma davası henüz sonuçlanmayan Angelina Jolie ve Brad Pitt’in barışacakları iddiası ortaya atıldı. Jolie’nin yeniden bir aile olmak ve Pitt’i geri kazanmak istediği, boşanma davasını bu nedenle uzattığı öne sürüldü.
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Bir zamanlar ‘Brangelina’ adıyla anılan Hollywood’un en popüler çifti Angelina Jolie (43) ile Brad Pitt’in (55) 2,5 yıl önce başlayan boşanma davası henüz sonuçlanmamışken, ünlü çiftle ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.
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Üçü biyolojik, üçü de evlatlık olan altı çocuğun velayeti üzerinde anlaşamadıkları için boşanma davası sonuçlanmayan çiftin yeniden bir araya gele ihtimali gündemde.
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The Sun gazetesinde yer alan habere göre Angelina Jolie evliliğini kurtarmak ve Brad Pitt’i geri kazanmak istiyor.
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Gazeteye konuşan kaynaklar, Jolie’nin Pitt’le ilişkisine devam etmeye istekli olduğunu belirtti.
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Çıkan habere göre, Jolie’nin boşanma pazarlıklarını uzatmasının sebebi, barışma umudu taşımasından kaynaklanıyor.
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Gazeteye konuşan kaynak, “Angelina Jolie yeniden bir aile olmak istiyor. Bu nedenle boşanmanın her detayını Brad için zorlaştırıyor” ifadesini kullandı.
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Haber, Pitt’in ise barışma konusuyla ilgilenmediğini, Jolie ile çocukları için arkadaşça bir ilişki sürdürmek istediği bilgisini içeriyor.
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Jolie, son zamanlarda sık sık çocuklarıyla birlikte etkinliklerde ya da dışarıda zaman geçirirken görülürken; Pitt’in çocuklarıyla görüşmesi gizli tutuluyor.
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Çiftin altı çocuğu Maddox (17), Pax (15), Zahara (14), Shiloh (12), ikizler Knox ve Vivienne’in (10) velayetinin kimde olacağı henüz netleşmezken, boşanma davası süresince geçici anlaşma gereği velayetleri anneleri Angelina Jolie’de bulunuyor.
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Mr. And Mrs. Smith filminde başrolleri paylaş Jolie ve Pitt, sette birbirlerine aşık olmuş, sekiz yıllık birlikteliğin ardından 2014’te evlenmişti. Ancak çift sadece iki yıl evli kalabildi.