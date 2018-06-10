Angelina Jolie Brad Pitt’le ayrılık nedenini itiraf etti

12 yıl birlikte olan ve 2014’te evlenen, bir zamanlar Hollywood'un örnek çifti olarak gösterilen Brangelina’yı "hayat şartları" ayırmış.

42 yaşındaki altı çocuk annesi Jolie, Awards Chatter'a verdiği röportajda "yaşanmışlıkların" Brad Pitt ile ayrılmalarına sebep olduğunu itiraf etti.

5

Jolie, ayrılığa giden uzun süreci şöyle anlattı: "Geçtiğimiz 10 yıl içinde önce annemi kanserden kaybettim. Sonra kendim kanser korkusu yaşadım. Bu yüzden önce göğüslerimi, sonra yumurtalıklarımı ve rahmimi aldırdım. Bütün bu süreç gerçekten çok zordu. Söylemesi bile kalp kırıcı ama tüm bu yaşananlar bizim Brad ile yollarımızı ayırmamıza neden oldu."