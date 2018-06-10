Angelina Jolie Brad Pitt’le ayrılık nedenini itiraf etti
Hollywood’un örnek çifti olarak gösterilen Angelina Jolie ve Brad Pitt’in ayrılma nedeni şimdiye kadar hiç açıklanmamıştı. Jolie, sonunda Pitt ile neden ayrıldıklarını söyledi.
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Angelina Jolie, birlikte ‘Brangelina’ olarak adlandırıldıkları eşi Brad Pitt’le ayrılık sürecine dair konuştu ve ayrılık nedenini ilk kez açıkladı.
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12 yıl birlikte olan ve 2014’te evlenen, bir zamanlar Hollywood'un örnek çifti olarak gösterilen Brangelina’yı "hayat şartları" ayırmış.
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Ünlü oyuncu geçtiğimiz haftalarda verdiği bir röportajda Brad Pitt’le neden ayrıldıklarını anlattı.
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42 yaşındaki altı çocuk annesi Jolie, Awards Chatter'a verdiği röportajda "yaşanmışlıkların" Brad Pitt ile ayrılmalarına sebep olduğunu itiraf etti.
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5Jolie, ayrılığa giden uzun süreci şöyle anlattı: "Geçtiğimiz 10 yıl içinde önce annemi kanserden kaybettim. Sonra kendim kanser korkusu yaşadım. Bu yüzden önce göğüslerimi, sonra yumurtalıklarımı ve rahmimi aldırdım. Bütün bu süreç gerçekten çok zordu. Söylemesi bile kalp kırıcı ama tüm bu yaşananlar bizim Brad ile yollarımızı ayırmamıza neden oldu."
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Jolie, Mr. & Mrs. Smith filmi setinde başlayan birlikteliklerinin devamı için son filmlerinin de son bir şans olduğunu söyledi.
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Jolie, Pitt ile birlikte kamera karşısına geçtikleri By the Sea adlı filmin ilişkilerini düzeltmek için son bir şans olduğunu ama bunu da kaçırdıklarını belirtti.
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8Jolie, Mr. & Mrs. Smith filmine gönderme yaparak “Biz birlikte çalışırken tanıştık. Sonra da birlikte çalıştık. Sanırım bu, bizim iletişim kurabilmemiz için iyi bir yol oldu. Aslında bazı açılardan öyleydi. Ama bazı açılardan da tam tersi” dedi.
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9Angelina Jolie, yıllar içinde yaşadıklarının ilişkilerini yıprattığını ve onları ayrılığa götürdüğünü söyledi.
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2005 yılında birlikte olmaya başlayan Jolie ve Pitt’in üçü evlatlık, üçü de biyolojik olmak üzere toplam altı çocuğu var.
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Angelina Jolie, 18 Eylül’de Brad Pitt'e boşanma davası açmış, uzun süre velayet konusunda anlaşmaya varamamıştı. Ünlü ikili, sonunda velayet anlaşmasına varmış, velayet Jolie’ye verilmişti.
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