Angelina Jolie kızı Vivienne ile alışverişte
ntv.com.tr
Brad Pitt'ten ayrıldıktan sonra sık sık çocuklarıyla zaman geçirirken objektiflere takılan ünlü oyuncu Angelina Jolie, bu kez kızı Vivienne ile alışverişte görüntülendi.
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Angelina Jolie, 10 yaşındaki ikiz çocuklarından biri olan Vivienne ile birlikte alışveriş yaparken görüntülendi.
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44 yaşındaki Oscar’lı oyuncu, kızıyla birlikte Los Angeles'ta alışveriş poşetleriyle otoparka giderken objektife takıldı.
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Rahat kıyafetleri ve terlikleriyle dikkat çeken Jolie’nin, kızı Vivienne ile sarılarak yürürken keyifli halleri dikkat çekti.
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Jolie, geçtiğimiz ay, eski eşi Brad Pitt’e boşanma belgelerini imalamak için elini çabuk tutması konusunda ültimatom verdiği haberleriyle gündemdeydi.
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Maddox (17), Pax (15), Zahara (14), Shiloh (12) ve ikizleri Vivienne ve Knox (10) olmak üzere altı çocuğu bulunan Angelina Jolie, Eylül 2016’dan bu yana boşanma davası süren eski eşi Brad Pitt ile halen velayet konusunda anlaşma sağlayamadı.
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6Geçici anlaşmaya göre çocuklar Jolie ile birlikte yaşıyor, belli zamanlarda babaları Pitt ile görüşüyor.