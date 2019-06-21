Angelina Jolie Time'a editör oldu (İlk yazı yayınlandı)

1 Genel yayın yönetmeni Edward Felsenthal'ın onayıyla Time dergisinin katkı sağlayan editörler listesinde yer almaya hazırlanan Angelina Jolie, insan hakları ve kadın hakları gibi konularda çalışmalara imza atacak.







2 11 Yıldır UNHCR'ın iyilik elçiliğini üstlenen Jolie dünyanın dört bir yanındaki mültecilerle yürüttüğü çalışmalardan edindiği tecrübeyle, bu konularda hem fikir hem de bilgi sahibi.







3 Bu iş birliğinin ilk sinyallerini geçtiğimiz nisan ayında Time dergisi için kaleme aldığı yazıyla veren Hollywood yıldızı, yazısında Afganistan'da sağlanan barışta kadınların oynadığı önemli rolden bahsetmişti.







4 Jolie, 20 Haziran Dünya Mülteci Günü'ne özel olarak Time dergisinde mülteci kriziyle ilgili bir yazı kaleme aldı. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği İyi Niyet Elçisi olan 44 yaşındaki oyuncu şu satılara yer verdi: Neden içinde bulunduğumuz zaman diliminde mülteci sözcüğü negatif bir çağrışımda bulunuyor?"







5 "Neden siyasiler sınırları kapatma ve muhacirler arasındaki ayrım, bulanıklaştı ve politikleştirildi. Mülteciler, şiddet, savaş ya da zulüm nedeniyle ülkelerinden kaçmaları için zorlandı."





