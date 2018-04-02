Angelina Jolie ve Brad Pitt velayette anlaştı

Anlaşmaya göre çocuklar anneleri Jolie ile birlikte kalacak, ancak Pitt de çocuklarını görebilecek. ABD medyasına göre ikili, çalıştıklarında ya da seyahate çıktıklarında çocukların bakımı konusunda da görüşüp anlaştı. Buna göre, Jolie çalışırken ya da seyahetteyken Pitt de çocukların bakımına destek olacak.