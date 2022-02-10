Angelina Jolie ve kızı Zahara'dan aile içi şiddet mağdurlarına destek

Hollywood yıldızı ve BM Yüksek Komiserliği Özel Temsilcisi Angelina Jolie, ABD Kongre Binası'nı aile içi şiddet mağdurlarına desteğini göstermek amacıyla ziyaret etti. Yanında kızı Zahara da olan Jolie, senatoda gözleri dolarak yaptığı konuşmada, "Sistem tarafından güçsüz hissettirilen herkesi düşünüyorum" dedi.

Haberler - ntv.com.tr 10.02.2022 - 10:47 | Son Güncelleme : 10.02.2022 - 11:22

Angelina Jolie ve kızı Zahara'dan aile içi şiddet mağdurlarına destek - 1

Hollywood yıldızı , kızı Zahara (17) ile birlikte ABD’nin Washington eyaletindeki senatoyu aile içi şiddet mağdurlarına desteğini göstermek amacıyla ziyaret etti.

Angelina Jolie ve kızı Zahara'dan aile içi şiddet mağdurlarına destek - 2

Jolie, ABD hükümetinin merkezi olan Kongre Binası'nda aile içi şiddet mağdurları için konuştu.

Angelina Jolie ve kızı Zahara'dan aile içi şiddet mağdurlarına destek - 3

Aynı zamanda Yüksek Komiserliği Özel Temsilcisi (UNHCR) olan 46 yaşındaki ünlü oyuncu, senatoyu kadına yönelik şiddet yasasını yenilemeye davet etti.

Angelina Jolie ve kızı Zahara'dan aile içi şiddet mağdurlarına destek - 4

"GÜÇSÜZ HİSSETTİRİLEN HERKESİ DÜŞÜNÜYORUM"

Jolie, senatodaki desteği için de şunları söyledi: "Burada, ulusumuzun gücünün merkezinde dururken, yalnızca tacize uğrayan insanları değil onları korumakta başarısız olanların mağduru, sistem tarafından güçsüz hissettirilen herkesi düşünüyorum.”

Angelina Jolie ve kızı Zahara'dan aile içi şiddet mağdurlarına destek - 5

"DEĞERSİZLİK DUYGUSUNU PEKİŞTİRİYOR"

Jolie, “Kadına Yönelik Şiddet Yasası'nı 10 yıl boyunca yenileyemeyecek kadar meşgul olan bu kongre, bu durumlara sessiz kaldığında, mağdurlar için değersizlik duygusunu daha da pekiştiriyor” dedi.

Angelina Jolie ve kızı Zahara'dan aile içi şiddet mağdurlarına destek - 6

Jolie, sosyal medya hesabından da konuyla ilgili bir paylaşım yaparak şunları söyledi: 

“Senato'nun Kadına Yönelik Şiddeti Yeniden Yetkilendirme Yasası hakkındaki oturumda, kendini bu işe adamış savunucular ve yasa koyucularla bir araya geldiğim için minnettarım ve müteşekkirim. Ayrıca kızım Zahara'nın bu konudaki savunuculuğunu paylaşmaktan ve bugünkü basın toplantısından önce onun varlığının sinirlerimi yatıştırmasından da memnunum" diye konuştu.

Angelina Jolie ve kızı Zahara'dan aile içi şiddet mağdurlarına destek - 7
Angelina Jolie ve kızı Zahara'dan aile içi şiddet mağdurlarına destek - 8

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