Angelina Jolie ve kızı Zahara'dan aile içi şiddet mağdurlarına destek

Jolie, sosyal medya hesabından da konuyla ilgili bir paylaşım yaparak şunları söyledi:

“Senato'nun Kadına Yönelik Şiddeti Yeniden Yetkilendirme Yasası hakkındaki oturumda, kendini bu işe adamış savunucular ve yasa koyucularla bir araya geldiğim için minnettarım ve müteşekkirim. Ayrıca kızım Zahara'nın bu konudaki savunuculuğunu paylaşmaktan ve bugünkü basın toplantısından önce onun varlığının sinirlerimi yatıştırmasından da memnunum" diye konuştu.