Angelina Jolie’den ırkçılığa karşı mücadeleye 200 bin dolarlık bağış

Salgınla boğuşan ABD kendini son 10 gündür siyahi George Floyd'un ölümü nedeniyle protestoların içinde buldu. Ülkede ırkçılığa karşı düzenlenen protestoların yanı sıra siyahi vatandaşlar için kurulan yardım fonuna ABD'li ünlülerden bağış yağıyor.

ABD’nin Minneapolis şehrinde gözaltına alınırken polisin nefessiz kalana kadar dizini bastırıp öldürdüğü siyahi George Floyd’un hayatını kaybetmesinin ardından Oscarlı oyuncu Angelina Jolie de harakete geçti.

Oscarlı oyuncu ABD medyasına yaptığı açıklamada, “Irk eşitliği, sosyal adalet ve acil yasal reform çağrısında NAACP Yasal Savunma Fonu ile birlikteyim” ifadelerini kullandı.

Jolie aynı zamanda, “Ayrımcılık ve cezasızlık hoş görülemez, örtbas edilemez veya haklı gösterilemez. Umarım ABD’liler olarak toplumumuzdaki derin yapısal yanlışlara karşı bir araya gelebiliriz” diye konuştu.