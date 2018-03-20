Angelina Jolie’nin dövmeleri başrolde
ntv.com.tr
Fransız parfüm markasının reklam yüzü olan Angelina Jolie’nin yeni reklam fotoğraflarında, sırt dövmelerine odaklanıldı.
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Hollywood’un ünlü oyuncusu Angelina Jolie, Fransız parfüm markası Guerlain’in reklam yüzü oldu.
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42 yaşındaki oyuncu, markanın yeni çıkan parfümü için objektif karşısına geçti.
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Tom Munro’nun çektiği fotoğraflarda Jolie’nin sırtındaki dövmeler ön plandaydı.
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Son olarak Instyle dergisine röportaj veren Jolie, “Yaşlanmayı seviyorum çünkü yaşadığımı kanıtlıyor” demişti.
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Jolie, “Genel olarak görüp de sevdiğim yanlarım bünyemle ya da görünüşümle ilgili değil. Daha ziyade yüzümde ailemi görüyorum. Yaşımı görüyorum” ifadesini kullanmıştı.