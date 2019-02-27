Angelina Jolie’nin kızı Vivienne de erkek kıyafetleri giyiyor
ntv.com.tr
Üçü evlatlık, üçü de biyolojik olmak üzere toplam altı çocuk sahibi olan Angelina Jolie, altı çocuğuyla bir film etkinliğine katıldı. Etkinlikte Jolie’nin ikizlerinden Vivienne’nin de tıpkı ablası Shiloh gibi erkek giysileri giymeyi tercih ettiği görüldü.
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Angelina Jolie, altı çocuğuyla birlikte Netflix’in yeni filmi The Boy Who Harnessed the Wind’in New York’taki özel gösterimine katıldı.
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43 yaşındaki oyuncu, çocukları Maddox (17), Pax (15), Zahara (14), Shiloh (12) ve ikizleri Vivienne ve Knox (10) ile katıldığı etkinlikte soru-cevap kısmında moderatörlük yaptı.
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Mucit William Kamkwamba’nın gerçek hikayesinden uyarlanan filmin söyleşisinde oyuncu, yönetmen ve senarist Chiwetel Ejiofor ile William Kamkwamba, soruları birlikte yanıtladı.
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Jolie, Crosby Hotel’de düzenlenen etkinlikte çocuklarıyla birlikte poz verdi.
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Jolie’nin Brad Pitt ile evliliğinden olan çocuklarıyla ilgili bir detay gözlerden kaçmadı.
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Jolie’nin ikizlerinden Vivienne’in de tıpkı ablası Shiloh gibi erkek giysisi giymeyi tercih etmesi dikkat çekti.
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Angelina Jolie ve Brad Pitt’in ilk biyolojik çocuğu olan Shiloh’un cinsiyet değişimi için tedaviye başladığı iddia edilmişti.
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Saçlarını kesen ve erkek elbiseleri giyen Shiloh'un adını da John ya da Peter olarak değiştirmek istediği öne sürülmüştü.
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Angelina Jolie de daha önce verdiği bir röportajda Shiloh’un isteği üzerine ona “John”diye seslendiklerini söylemişti.
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10Brad Pitt de bir televizyonda konuşurken kızı Shiloh için "John" ismiyle ona seslenmeye başladıklarını belirtmişti.
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11Jolie de kızının sürekli farklı gibi davrandığını, erkek gibi olmak istediğini söylemişti.