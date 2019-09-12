Angelina Jolie’nin oğlu Maddox, babası Brad Pitt’le ilgili sessizliğini ilk kez bozdu
ntv.com.tr
Angelina Jolie’nin Brad Pitt ile boşanmasını tetikleyen olayın ba kahramanı olan en büyük oğlu Maddox, babasıyla ilişkisi hakkında ilk kez konuştu.
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Angelina Jolie ve Brad Pitt'in en büyük çocuğu olan Maddox, babasıyla ilişkisi hakkında ilk kez sessizliğini bozdu. Güney Kore’deki Yonsei Üniversitesi’ne başlayan 18 yaşındaki Maddox’un babasıyla ilgili sorulara yanıt verdiği röportaj In Touch’ta yayınlandı.
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Angelina Jolie ile Brad Pitt’in Eylül 2016’da başlayan boşanma davası süresince Maddox ile babasının arasının açık olduğu, Pitt’in, özel jetle ailece çıktıkları bir seyahatte, alkollüyken Maddox ile ciddi bir kavga yaşadığı, hatta oğluna şiddet uyguladığı haberleri gündeme gelmişti. Bu olay, Jolie’nin iki yıllık evliliğini sonlandırmak için Pitt’e boşanma davası açmasını tetiklemişti.
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Jolie-Pitt çiftinin altı çocuğundan en büyüğü olan Maddox’a babasının kendisini yeni okulunda ziyaret etmesi halinde ne yapacağı sorulduğunda, “Neler olacağı hakkında bir fikrim yok” yanıtını verdi.
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Babası Pitt ile ilişkisinin tamamen bitip bitmediği sorusunu ise Maddox, “Her ne olursa olsun” şeklinde yanıtladı. Maddox’un bu sorular karşısında üzgün görünmemesi ve aldırmaz tavırla yanıt vermesi dikkat çekti.
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Röportajda yer verilen bilgiye göre Brad Pitt, en büyük çocuğu Maddox ile ilişkisini kesmiş durumda. Us Weekly’nin haberine göre ise Pitt, Maddox’un üniversite planını medyada yayınlanınca öğrendi. Bir kaynağın aktardığına göre, “Maddox, kendini Brad Pitt’in oğlu olarak görmüyor”.
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Biyokimya eğitimi almaya başlayan Maddox, bugünlerde Korece öğrenmeye çalışıyor. Angelina Jolie, geçen ay, oğlu Maddox’la birlikte Seul’deki okuluna gitmiş, konuştuğu bir grup öğrenciye oğlundan ayrılacağı için üzgün olduğunu belirterek, “Ağlamamaya çalışıyorum” demişti.
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7Jolie ve Pitt çiftinin Maddox’un yanı sıra Pax (15), Zahara (14), Shiloh (13) ile ikizler Vivienne ve Knox (11) olmak üzere toplam altı çocuğu bulunuyor. Maddox, Jolie'nin ikinci eşi Billy Bob Thornton ile evliyken Kamboçya'dan evlat edindiği ilk çocuğu.
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Ünlü oyuncu, Kamboçya’dan evlat edindiği Maddox’un ardından kızı Zahara’yı Etiyopya’dan, Pax Thien’i de Vietnam’dan evlat edindi. Brad Pitt, Angelina Jolie ile evlendikten sonra çocukları nüfusuna geçirdi ve çocuklar Jolie-Pitt soyadını taşımaya başladı.