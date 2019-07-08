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Anitta ve Pedro Capo Kupa Amerika'da sahnede (Brezilya-Peru tribünlerinde karnaval)

Brezilya'da düzenlenen 46. Kupa Amerika'nın final maçında Brezilya Peru'yu 3-1 mağlup etti. Karşılaşma öncesi Brezilyalı şarkıcı Anitta ve Porto Rikolu Pedro Capo konser verdi. Futbol karnavalının yaşandığı dev finalde tribünlerden yansıyankar renkli görüntülere sahne oldu.

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    Brezilya'da düzenlenen 46. Kupa Amerika'nın final maçında Brezilya ile Peru karşı karşıya geldi. Sahadaki rekabetin yanı sıra maç öncesindeki konser ve tribünlerden karnaval havasında yansıyan görüntüler geceye damga vurdu.
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    Rio de Janeiro kentindeki Maracana Stadı'nda oynanan mücadele öncesi Brezilyalı şarkıcı Anitta ve Porto Rikolu Pedro Capo sahne aldı.


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    İkilinin sahneye çıkmasıyla tribünlerde büyük coşku yaşanırken, ortaya renkli görüntüler çıktı.


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    Maçı 3-1 kazanan Brezilya, şampiyonluğa uzandı. Ev sahibi Brezilya, turnuvada ilk defa kalesinde gol gördü.


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    Brezilya, Kupa Amerika'da 9. şampiyonluğuna ulaşırken, Uruguay 15, Arjantin ise 14 şampiyonlukla kupayı en fazla kazanan takımlar oldu.


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    Maracana Stadı'nın tribünlerini hıncahınç dolduran taraftarlar, renkli kostümleriyle karnaval havası oluşturdu. İşte geceden yansıyan renkli kareler...
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