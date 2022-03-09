Anjelika Akbar: Savaşın son bulması için çağrıda bulunuyorum

Ünlü piyanist ve besteci Anjelika Akbar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü konseri öncesinde yaptığı konuşmada, "Rusya-Ukrayna savaşında her iki ülkenin de ferdi olarak büyük bir üzüntü yaşıyorum. Savaşın son bulması için çağrıda bulunuyorum” dedi.

Haberler 09.03.2022 - 10:43

Anjelika Akbar: Savaşın son bulması için çağrıda bulunuyorum - 1

ve kökenli ünlü besteci ve piyanist Anjelika Akbar, dün 8 Mart konseri öncesinde seyircilerine seslenerek, daha önce sosyal medyada paylaştığı metni okudu ve savaşın son bulması için çağrıda bulundu.

Anjelika Akbar: Savaşın son bulması için çağrıda bulunuyorum - 2

"Konser öncesinde dünyanın son zamanlarda yaşadığı durumla ilgili düşüncelerimi paylaşmak istiyorum” diyen Akbar, “Babam Ukrayna, annem Rusya doğumlu. Ben ise Kazakistan doğumluyum. Hepimiz güneş sistemi üzerindeki dünya gezegeni doğumluyuz. Kan rengimiz aynı. Aynı havayı soluyoruz. Artık bilinçsizlik zindanından çıkıp hepimizin bu gezegenin ailesi olduğumuzu idrak etme zamanı geldi. Acilen. Rusya-Ukrayna savaşında her iki ülkenin de ferdi olarak büyük bir üzüntü yaşıyorum. Savaşın son bulması için çağrıda bulunuyorum” dedi.

Anjelika Akbar: Savaşın son bulması için çağrıda bulunuyorum - 3

İnsanların, dünyada yaşayan tek aile olduğunu hatırladığında hiçbir problemin kalmayacağını vurgulayan 53 yaşındaki sanatçı, "Çünkü bu evrende geçerli olan en önemli kural, kendine yapılmasını istemediğin şeyi başkasına yapma. Hepimiz bu kurala göre yaşarsak işte o zaman bu dünya cennete dönüşür. Manevi büyüklerimiz de der ki; 'Cennet cennet diye arama, bulunduğun yeri cennete dönüştür.' İnşallah hep öyle olur” ifadesini kullandı.

Anjelika Akbar: Savaşın son bulması için çağrıda bulunuyorum - 4

30 yılı aşkın süredir Türkiye’de olan ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan Akbar, daha önce verdiği bir röportajda, “Benim gibi binlerce kişi var. Ben aslında o paylaşımda çok daha büyük boyuta taşıdım tüm dünya üzerindeki durumları. İnsanlık artık bilinçsizliği bırakıp tek bir aile olduğunu idrak etmeli. Her türlü ayrımcılık insan doğasına ters. Çeşitlilikte birlik olmalıyız. Her insanın, milyarlarca kişiden oluşan Dünya gezegeni ailesine mensup olduğunu idrak etmesi gerektiğini yazdım. Asıl buna vurgu yapmak istedim” demişti.

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