Anjelika Akbar: Savaşın son bulması için çağrıda bulunuyorum

Haberler 09.03.2022 - 10:43
"Konser öncesinde dünyanın son zamanlarda yaşadığı durumla ilgili düşüncelerimi paylaşmak istiyorum” diyen Akbar, “Babam Ukrayna, annem Rusya doğumlu. Ben ise Kazakistan doğumluyum. Hepimiz güneş sistemi üzerindeki dünya gezegeni doğumluyuz. Kan rengimiz aynı. Aynı havayı soluyoruz. Artık bilinçsizlik zindanından çıkıp hepimizin bu gezegenin ailesi olduğumuzu idrak etme zamanı geldi. Acilen. Rusya-Ukrayna savaşında her iki ülkenin de ferdi olarak büyük bir üzüntü yaşıyorum. Savaşın son bulması için çağrıda bulunuyorum” dedi.
İnsanların, dünyada yaşayan tek aile olduğunu hatırladığında hiçbir problemin kalmayacağını vurgulayan 53 yaşındaki sanatçı, "Çünkü bu evrende geçerli olan en önemli kural, kendine yapılmasını istemediğin şeyi başkasına yapma. Hepimiz bu kurala göre yaşarsak işte o zaman bu dünya cennete dönüşür. Manevi büyüklerimiz de der ki; 'Cennet cennet diye arama, bulunduğun yeri cennete dönüştür.' İnşallah hep öyle olur” ifadesini kullandı.
30 yılı aşkın süredir Türkiye’de olan ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan Akbar, daha önce verdiği bir röportajda, “Benim gibi binlerce kişi var. Ben aslında o paylaşımda çok daha büyük boyuta taşıdım tüm dünya üzerindeki durumları. İnsanlık artık bilinçsizliği bırakıp tek bir aile olduğunu idrak etmeli. Her türlü ayrımcılık insan doğasına ters. Çeşitlilikte birlik olmalıyız. Her insanın, milyarlarca kişiden oluşan Dünya gezegeni ailesine mensup olduğunu idrak etmesi gerektiğini yazdım. Asıl buna vurgu yapmak istedim” demişti.