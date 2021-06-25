Anne Hathaway'in yüz kalkanı

Corona virüse karşı aşılama tüm hızıyla devam ederken uzmanlar hala sosyal mesafe ve maskenin önemine dikkat çekiyor. Gösteri ve eğlence dünyasının ünlü isimleri de bu çağrıları başından beri dikkate alıyor. Son olarak Anne Hathaway yüz kalkanı ile görüntülendi. İşte maskesiz dışarı çıkmayan ünlü isimler...

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Anne Hathaway, face shield (yüz kalkanı) adı verilen ve boyna asılan siperlikle görüntülendi. 

Anne Hathaway'in yüz kalkanı - 2

Ünlü oyuncu, geçtiğimiz gün New York'ta, yeni dizisi We Crashed'in setine giderken objektife yansıdı. Hathaway, sticker'larla bezediği siperlikle yüzünü de gizledi.

Anne Hathaway'in yüz kalkanı - 3

İşte Anne Hathaway gibi maskesiz dışarı çıkmayan ünlü isimler...

Anne Hathaway'in yüz kalkanı - 4
Colin Farrell 

İrlandalı oyuncu Colin Farrell (44), Los Angeles'ta ev alışverişine çıktı. Vaka sayılarının California'da 2 milyona yaklaşması üzerine Farrell da önlemlerini artırdı. Çift maske kullanmaya başladı.
Anne Hathaway'in yüz kalkanı - 5

George Clooney 

Oscarlı oyuncu George Clooney (59), hafta sonu Beverly Hills'te görüntülendi. Oyuncu, burnu ve yanaklarını hava almayacak şekilde kapatan maskesiyle virüs riskini ne kadar ciddiye aldığını gösterdi.

Anne Hathaway'in yüz kalkanı - 6

Britney Spears


Geçtiğimiz nisan ayında ruh sağlığı tedavisi gören ve hayranlarını korkutan şarkıcı Britney Spears, önceki gün Malibu'daki bir sahilde objektiflere yansıdı. Ekranlardan uzak olan 38 yaşındaki Spears'ın yılan derisi desenli bikinisini mavi gözlüğüyle kombinlediği görüldü. Corona virüsten korunmak adına maskesini hiç çıkartmayan Britney Spears, uzun bir süre güneşlendi. Spears, ardından gazetecilerin kendisini görüntülediğini fark etti. Rahatsız olan şarkıcı, şortunu giyerek, hızla oradan uzaklaştı.

Anne Hathaway'in yüz kalkanı - 7

 Jennifer Garner

Altın Küre ödüllü oyuncu Jennifer Garner, spor kıyafetleriyle yürüyüş yaparken görüntülendi. Corona virüs nedeniyle maske takmayı ihmal etmeyen iki çocuk annesinin, salı günkü Seçmen Kayıt Günü'nü hatırlatan oy ver mesajlı kırmızı sweatshirt'ü dikkat çekti.

Anne Hathaway'in yüz kalkanı - 8

 Kendall Jenner

ABD'li model Kendall Jenner (24), köpeği Pyro'yu gezdirmeye çıkarırken siyasi bir mesaj taşıyan maske taktı. Yaklaşan ABD seçimleri için farkındalık yaratmak isteyen Jenner'ın maskesinin üzerinde Vote (Oy ver) sloganı yer alıyordu.

Anne Hathaway'in yüz kalkanı - 9

Lewis Hamilton

Kariyeri boyunca 26 farklı Formula 1 pistinde zafere ulaşan ve 6 kez F1 dünya şampiyonu olan Mercedes'in pilotu Lewis Hamilton İtalya'daki Mugello yarışı öncesi elektrikli scooter'ı ile görüntülendi. Hem pist kenarında hem İtalya sokaklarında kullandığı scooter'ı ile çevreci kimliğini ön plana çıkaran Hamilton'ın nerede olursa olsun maske kullanması dikkat çekti.

Anne Hathaway'in yüz kalkanı - 10

Julia Roberts

Hollywood yıldızı Julia Roberts, Malibu'da alışverişe giderken görüntülendi. 52 yaşındaki oyuncunun maskesinde ABD eski başkanı Barack Obama'nın resmedilmiş olması dikkat çekti.

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Ariel Winter

Rol aldığı Modern Family dizisindeki Alex Dunphy karakteriyle şöhrete kavuşan Ariel Winter, önceki gün kendisi gibi oyuncu sevgilisi Luke Benward ile Kaliforniya'daki bir plajda görüntülendi. Gün boyunca güneşin keyfini çıkaran Winter, corona virüse karşı önlem almayı da ihmal etmedi. Winter, plajda bile maskesini taktı.

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 Jack Osbourne

Heavy metal şarkıcısı Ozzy Osbourne'un oğlu Jack Osbourne, The Mandalorian dizisinin çocuk maskesiyle görüntülendi.

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İngiliz şarkıcı ve oyuncu Rita Ora, normalleşme adımlarının atılmasıyla soluğu Ibiza'da aldı.
Geçtiğimiz günlerde şarkıcı sevgilisi Romain Gavra ile görüntülenen Ora, bikinili pozlarını sosyal medya hesabından yayınladı.Mavi bikinisiyle poz veren Rita Ora, corona virüsten korunmak adına aynı desende maske takarak önlem almayı ihmal etmedi. 29 yaşındaki şarkıcı, paylaşımlarına "Tatilde bile maske takın" notunu düştü.
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Leonardo DiCaprio
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Jessica Alba
Anne Hathaway'in yüz kalkanı - 16
Gwyneth Paltrow ve Brad Falchuk
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Diane Kruger ve kızı
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Ben Affleck ve Ana de Armas
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Elisabetta Canalis
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Jonas and Sophie Turner
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Rooney Mara
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Miley Cyrus ve Cody Simpson
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Henry Golding
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Jessica Serfaty ve Kaan Gunay
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Jesse Metcalfe
Anne Hathaway'in yüz kalkanı - 26
Abigail Spencer ve oğlu Roman
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Lucy Hale
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Farrah Abraham ve kızı
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Jennifer Garner ve kızları
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Presley Gerber ve Sydney Brooke
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Giovanni Ribisi
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Kyra Sedgwick
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Isla Fisher

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Jordyn Woods
Anne Hathaway'in yüz kalkanı - 35


Malin Akerman

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Jennifer Garner

Jennifer Garner önceki gün kızlarıyla birlikte görüntülendi. Corona virüse karşı maske takan ünlü oyuncu ve kızları, kedilerini ise bebek arabasında gezdirdi.

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Alyson Hannigan ve Alexis Denisof
Anne Hathaway'in yüz kalkanı - 38
David Spade

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