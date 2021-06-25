Anne Hathaway'in yüz kalkanı

Lewis Hamilton

Kariyeri boyunca 26 farklı Formula 1 pistinde zafere ulaşan ve 6 kez F1 dünya şampiyonu olan Mercedes'in pilotu Lewis Hamilton İtalya'daki Mugello yarışı öncesi elektrikli scooter'ı ile görüntülendi. Hem pist kenarında hem İtalya sokaklarında kullandığı scooter'ı ile çevreci kimliğini ön plana çıkaran Hamilton'ın nerede olursa olsun maske kullanması dikkat çekti.