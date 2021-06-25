Anne Hathaway'in yüz kalkanı

Anne Hathaway, face shield (yüz kalkanı) adı verilen ve boyna asılan siperlikle görüntülendi.
Ünlü oyuncu, geçtiğimiz gün New York'ta, yeni dizisi We Crashed'in setine giderken objektife yansıdı. Hathaway, sticker'larla bezediği siperlikle yüzünü de gizledi.
İşte Anne Hathaway gibi maskesiz dışarı çıkmayan ünlü isimler...
George Clooney
Oscarlı oyuncu George Clooney (59), hafta sonu Beverly Hills'te görüntülendi. Oyuncu, burnu ve yanaklarını hava almayacak şekilde kapatan maskesiyle virüs riskini ne kadar ciddiye aldığını gösterdi.
Britney Spears
Geçtiğimiz nisan ayında ruh sağlığı tedavisi gören ve hayranlarını korkutan şarkıcı Britney Spears, önceki gün Malibu'daki bir sahilde objektiflere yansıdı. Ekranlardan uzak olan 38 yaşındaki Spears'ın yılan derisi desenli bikinisini mavi gözlüğüyle kombinlediği görüldü. Corona virüsten korunmak adına maskesini hiç çıkartmayan Britney Spears, uzun bir süre güneşlendi. Spears, ardından gazetecilerin kendisini görüntülediğini fark etti. Rahatsız olan şarkıcı, şortunu giyerek, hızla oradan uzaklaştı.
Jennifer Garner
Altın Küre ödüllü oyuncu Jennifer Garner, spor kıyafetleriyle yürüyüş yaparken görüntülendi. Corona virüs nedeniyle maske takmayı ihmal etmeyen iki çocuk annesinin, salı günkü Seçmen Kayıt Günü'nü hatırlatan oy ver mesajlı kırmızı sweatshirt'ü dikkat çekti.
Kendall Jenner
ABD'li model Kendall Jenner (24), köpeği Pyro'yu gezdirmeye çıkarırken siyasi bir mesaj taşıyan maske taktı. Yaklaşan ABD seçimleri için farkındalık yaratmak isteyen Jenner'ın maskesinin üzerinde Vote (Oy ver) sloganı yer alıyordu.
Lewis Hamilton
Kariyeri boyunca 26 farklı Formula 1 pistinde zafere ulaşan ve 6 kez F1 dünya şampiyonu olan Mercedes'in pilotu Lewis Hamilton İtalya'daki Mugello yarışı öncesi elektrikli scooter'ı ile görüntülendi. Hem pist kenarında hem İtalya sokaklarında kullandığı scooter'ı ile çevreci kimliğini ön plana çıkaran Hamilton'ın nerede olursa olsun maske kullanması dikkat çekti.
Julia Roberts
Hollywood yıldızı Julia Roberts, Malibu'da alışverişe giderken görüntülendi. 52 yaşındaki oyuncunun maskesinde ABD eski başkanı Barack Obama'nın resmedilmiş olması dikkat çekti.
Ariel Winter
Rol aldığı Modern Family dizisindeki Alex Dunphy karakteriyle şöhrete kavuşan Ariel Winter, önceki gün kendisi gibi oyuncu sevgilisi Luke Benward ile Kaliforniya'daki bir plajda görüntülendi. Gün boyunca güneşin keyfini çıkaran Winter, corona virüse karşı önlem almayı da ihmal etmedi. Winter, plajda bile maskesini taktı.
Jack Osbourne
Heavy metal şarkıcısı Ozzy Osbourne'un oğlu Jack Osbourne, The Mandalorian dizisinin çocuk maskesiyle görüntülendi.
Isla Fisher
Jennifer Garner
Jennifer Garner önceki gün kızlarıyla birlikte görüntülendi. Corona virüse karşı maske takan ünlü oyuncu ve kızları, kedilerini ise bebek arabasında gezdirdi.