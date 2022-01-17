Annemizi Saklarken 7. yeni bölümde Handan’ın peri masalı son mu bulacak?

Başrollerinde Kutsi (Dündar) ve Hande Doğandemir’in (Handan) yer aldığı Annemizi Saklarken'in 7. yeni bölüm ayrıntıları ve fotoğrafları belli oldu.

Haberler 17.01.2022 - 13:07

Annemizi Saklarken 7. yeni bölümde Handan’ın peri masalı son mu bulacak? - 1

Star TV ekranlarında çarşamba günü 7. yeni bölümüyle izleyiciyle buluşacak olan Annemizi Saklarken'de Can’ın dudaklarından dökülen Anne kelimesi bir bomba etkisi yaratır. Handan’ın peri masalı son mu bulacaktır?

Annemizi Saklarken 7. yeni bölümde Handan’ın peri masalı son mu bulacak? - 2

Derya ve kardeşlerinin annelerini saklamaları neredeyse imkânsız bir hale gelmiştir. Bora’nın elindeki deliller ile Handan’ın sırrı nihayet gün ışığına çıkacak gibidir.

Annemizi Saklarken 7. yeni bölümde Handan’ın peri masalı son mu bulacak? - 3

Ela’nın zekâsı bazı sorunları çözerken başka çıkmazların içine sokar hepsini. Derya’yla Ela’nın iki ayrı taraf olması, aileyi de bölmektedir.

Annemizi Saklarken 7. yeni bölümde Handan’ın peri masalı son mu bulacak? - 4

Handan yeni hayatının altında ezilmeye başladıkça, kime güveneceğini de bilemez hale gelir. Bu da onu hatalar yapmaya sürükler.

Annemizi Saklarken 7. yeni bölümde Handan’ın peri masalı son mu bulacak? - 5

Bunca zaman gözünü onun üzerinden ayırmayan Bora ise artık yeni sorular sorması gerektiğiyle yüzleşmektedir.

Annemizi Saklarken 7. yeni bölümde Handan’ın peri masalı son mu bulacak? - 6

Handan’ın değil de babasının, Dündar’ın sakladıklarını sorgulamaya başlar.

Annemizi Saklarken 7. yeni bölümde Handan’ın peri masalı son mu bulacak? - 7

Füsun’un çok uzun zamandır sakladığı hayati bir sır, en olmaması gereken kişinin eline geçerken; Handan da gizli bir düşmanın kollarına düşmektedir…

Annemizi Saklarken 7. yeni bölümde Handan’ın peri masalı son mu bulacak? - 8

Zerrin’in kaderinin gölgesi üzerinde dolaşmaya başlar.

Annemizi Saklarken 7. yeni bölümde Handan’ın peri masalı son mu bulacak? - 9
Annemizi Saklarken 7. yeni bölümde Handan’ın peri masalı son mu bulacak? - 10

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