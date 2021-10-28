Annemizi Saklarken sete çıktı: Kutsi ve Hande Doğandemir başrolde

Star’ın yeni dizisi ‘Annemizi Saklarken’, güçlü oyuncu kadrosu ve merak uyandıran hikayesiyle yakında başlıyor. Dizi setinden ilk kareler ise, başrol oyuncuları Kutsi ve Hande Doğandemir’den geldi.

Haberler 28.10.2021 - 10:55

Annemizi Saklarken sete çıktı: Kutsi ve Hande Doğandemir başrolde - 1

Yapımcılığını Ojo Pictures’ın üstlendiği 'Annemizi Saklarken', yakında Star ekranında izleyici ile buluşacak. Kutsi ve Hande Doğandemir’in başrolü paylaştığı dizi setinden gelen ilk kareler merak uyandırdı. 

Annemizi Saklarken sete çıktı: Kutsi ve Hande Doğandemir başrolde - 2

Kutsi’nin ‘Dündar’, Hande Doğandemir’in ‘Handan’ karakterini canlandıracağı ‘Annemizi Saklarken’, herkesi ekran başına kilitleyecek.

Annemizi Saklarken sete çıktı: Kutsi ve Hande Doğandemir başrolde - 3

Henüz çocuk sayılacak yaşta ilk bebeğini kucağına alıp, arkasından iki tane daha doğurmuş olan; şimdilerde ise Nişantaşı'nda tanınmış bir moda atölyesinde özel müşteri asistanı olarak çalışan Handan (Hande Doğandemir), Zerrin ve Dündar Demir'in evlilik yıldönümleri için evlerine elbise provasına gitmeye başlar. Bu sürede Dündar’ın (Kutsi) ilgisini çeken Handan'ın ve çocuklarının hayatı, Zerrin ve Dündar'ın evlilik yıldönümü partisinden sonra değişecektir.

Annemizi Saklarken sete çıktı: Kutsi ve Hande Doğandemir başrolde - 4

‘Annemizi Saklarken’in yönetmenliğini Barış Yöş üstlenirken senaryosunu ise Sırma Yanık kaleme alıyor. Kutsi ve Hande Doğandemir’in başrolü paylaştığı dizinin oyuncu kadrosunda; Yeşim Ceren Bozoğlu, Hatice Aslan, Ece Yaşar, Erdem Kaynarca, İncinur Sevimli, Ezgi Gör, Ezgi Tombul, Barış Taşkın, Semih Kızılkaya, Zümre Ertürk, Merve Sevin, Özgür D.Foster ve Güngör Bayrak  gibi birbirinden renkli ve başarılı isimler yer alıyor.

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