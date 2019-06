Antalya Jennifer Lopez'e hazır (Kurşun geçirmez camlı villa)

ABD'li şarkıcı Jennifer Lopez, 'It's My Party' turnesi kapsamında 6 Ağustos'ta Antalya'da konser verecek.

Geçen yıl başlayan ve birbirinden ünlü dünya starlarını ağırlayan Regnum Carya Live in Concert kapsamında Serik ilçesine bağlı turizm bölgesi Belek'teki Regnum Carya Otel'de 2 saat sahnede olması beklenen Lopez'in konseri öncesinde bir ekip otele gelerek, incelemelerde bulundu.

5

Aralarında Andrea Bocelli, Rihanna, Pitbull gibi dünya starlarının yer aldığı sayısız düetin yanı sıra tüm yıla damga vuran liste başı şarkılarıyla dünyada Latin müziğin rakipsiz ismi olan Jennifer Lopez,bu yılın yepyeni single'ı Medicine'ı ve aralarında On The Floor, Aint It Funny, Love Don't Cost a Thing'in de yer aldığı tüm hit şarkılarını konserde seslendirecek.