Antalya Jennifer Lopez'e hazır (Kurşun geçirmez camlı villa)
DHA
LATİN müziğinin dünyaca ünlü ismi ABD'li şarkıcı Jennifer Lopez, Antalya'nın Serik ilçesinde 6 Ağustos'ta konser verecek. Ünlü şarkıcı için 3 katlı, kurşun geçirmez camlı villa tahsis edildi.
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1ABD'li şarkıcı Jennifer Lopez, 'It's My Party' turnesi kapsamında 6 Ağustos'ta Antalya'da konser verecek.
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2Geçen yıl başlayan ve birbirinden ünlü dünya starlarını ağırlayan Regnum Carya Live in Concert kapsamında Serik ilçesine bağlı turizm bölgesi Belek'teki Regnum Carya Otel'de 2 saat sahnede olması beklenen Lopez'in konseri öncesinde bir ekip otele gelerek, incelemelerde bulundu.
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3Ekibin onay vermesiyle otel yönetimiyle ünlü şarkıcı kontrat imzaladı. 7 yıl önce İstanbul'da konser veren Jennifer Lopez, ikinci kez geleceği Türkiye'de konser için Antalya'yı tercih etti.
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4Jennifer Lopez konserini ayakta izlemek isteyenler 4 bin TL, locada dinlemek isteyenler ise 20 bin euro (135 bin lira) ödeyecek.
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5Aralarında Andrea Bocelli, Rihanna, Pitbull gibi dünya starlarının yer aldığı sayısız düetin yanı sıra tüm yıla damga vuran liste başı şarkılarıyla dünyada Latin müziğin rakipsiz ismi olan Jennifer Lopez,bu yılın yepyeni single'ı Medicine'ı ve aralarında On The Floor, Aint It Funny, Love Don't Cost a Thing'in de yer aldığı tüm hit şarkılarını konserde seslendirecek.
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6Jennifer Lopez'in vereceği konser için anlaşma 6 aylık çalışma sonunda yapılabildi. Anlaşmanın imzalanmasının ardından birçok kişi tatil rezervasyonlarını Lopez'in konser vereceği tarihe göre ayarlamaya yoğunlaştı.
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735 kişilik ekiple gelecek Jennifer Lopez, konser alanındaki locanın birinin kendisine ayrılmasını istedi. Lopez'e otelin en önemli villalarından biri olan Crown villa tavsiye edildi.
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8Kendi örneğinin en iyisi olan ve genelde politikacıların ve sanatçıların kaldığı 3 katlı olan villada 5 yatak odası bulunuyor. 10 kişinin kalabildiği villaya helikopter transferi, özel şoför ve araba veriliyor.
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3500 metrekarelik alandaki villanın ayrı bir havuzu bulunuyor ve dışarıdan görünebilecek bütün camları kurşun geçirmez özellik taşıyor.
Konser, minimum 7 gece konaklama şartıyla otelde kalan müşterilere ücretsiz olacak.