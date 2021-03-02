Anya Taylor-Joy üzerinde 2.3 milyon dolar taşıdı (Anya Taylor-Joy kimdir?)

Dünyanın en prestijli ödüllerinden olan Altın Küre Ödülleri, bu yıl 78’inci kez gerçekleşti. The The Queens Gambit'in yıldızı Anya Taylor- Joy, taşıdığı 2.3 milyon dolarlık takılarla geceye damga vurdu.

02.03.2021 - 12:26

Anya Taylor-Joy üzerinde 2.3 milyon dolar taşıdı (Anya Taylor-Joy kimdir?) - 1
Dünyanın en prestijli ödüllerinden olan Altın Küre Ödülleri, bu yıl 78’inci kez gerçekleşti.

Pandemi koşulları nedeniyle farklı bir konseptte gerçekleşen ödül törenine damga vuran isimlerden biri de The The Queens Gambit'in yıldızı Anya Taylor-Joy oldu.

Anya Taylor-Joy, taşıdığı 2.3 milyon dolarlık takılarla, gecede en dikkat çeken isimler arasındaydı.
Anya Taylor-Joy üzerinde 2.3 milyon dolar taşıdı (Anya Taylor-Joy kimdir?) - 2

San Francisco ve New York’ta eş zamanlı olarak düzenlenen  törende, The Queen's Gambit ile en iyi kadın oyuncu dalında ödül kazanan Anya Taylor-Joy,  Dior Haute Couture elbisesi ve 2.3 milyon dolarlık Tiffany elmas ve takılarıyla göz kamaştırdı.

Anya Taylor-Joy üzerinde 2.3 milyon dolar taşıdı (Anya Taylor-Joy kimdir?) - 3

Anya Taylor-Joy'un Tiffany & Co.’dan tercih ettiği parçalar:

– 250.000 dolarlık platin ve pırlanta kolye
– 1.9 milyon dolarlık platin ve pırlanta küpeler
– 160.000 dolar değerindeki pırlanta ve platin yüzük.

Anya Taylor-Joy üzerinde 2.3 milyon dolar taşıdı (Anya Taylor-Joy kimdir?) - 4

ANYA TAYLOR JOY KİMDİR?

16 Nisan 1996'da Miami'de doğan Anya Taylor-Joy, Amerikalı sinema ve dizi oyuncusudur.

Anya Taylor-Joy üzerinde 2.3 milyon dolar taşıdı (Anya Taylor-Joy kimdir?) - 5
6 yaşına kadar Arjantin'de yaşayan Anya Taylor Joy, daha sonra ailesiyle birlikte Londra'ya taşındı.
Anya Taylor-Joy üzerinde 2.3 milyon dolar taşıdı (Anya Taylor-Joy kimdir?) - 6
16 yaşına geldiğinde oyuncu olmaya karar vererek okuldan ayrılan Anya Taylor-Joy, Storm Model Management adlı ajansla Sarah Doukas aracılığı ile anlaşma imzalayarak oyunculuğa adım attı.
Anya Taylor-Joy üzerinde 2.3 milyon dolar taşıdı (Anya Taylor-Joy kimdir?) - 7

FİLMLERİ

Vampire Academy

The VVitch: A New-England Folktale

Viking Quest

Morgan

Barry

Split

Thoroughbreds

Marrowbone

Crossmagle

Glass

Love, Antosha

Radioactive

Emma

Here Are the Young Men

The New Mutants

Anya Taylor-Joy üzerinde 2.3 milyon dolar taşıdı (Anya Taylor-Joy kimdir?) - 8

DİZİLERİ

Endeavour

Viking Quest

Atlantis

The Miniaturist

Peaky Blinders

The Dark Crystal: Age of Resistance

The Queen's Gambit

Anya Taylor-Joy üzerinde 2.3 milyon dolar taşıdı (Anya Taylor-Joy kimdir?) - 9
Anya Taylor-Joy üzerinde 2.3 milyon dolar taşıdı (Anya Taylor-Joy kimdir?) - 10
Anya Taylor-Joy üzerinde 2.3 milyon dolar taşıdı (Anya Taylor-Joy kimdir?) - 11
Anya Taylor-Joy üzerinde 2.3 milyon dolar taşıdı (Anya Taylor-Joy kimdir?) - 12
Anya Taylor-Joy üzerinde 2.3 milyon dolar taşıdı (Anya Taylor-Joy kimdir?) - 13

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