Anya Taylor-Joy üzerinde 2.3 milyon dolar taşıdı (Anya Taylor-Joy kimdir?)

02.03.2021 - 12:26
San Francisco ve New York’ta eş zamanlı olarak düzenlenen törende, The Queen's Gambit ile en iyi kadın oyuncu dalında ödül kazanan Anya Taylor-Joy, Dior Haute Couture elbisesi ve 2.3 milyon dolarlık Tiffany elmas ve takılarıyla göz kamaştırdı.
Anya Taylor-Joy'un Tiffany & Co.’dan tercih ettiği parçalar:
– 250.000 dolarlık platin ve pırlanta kolye
– 1.9 milyon dolarlık platin ve pırlanta küpeler
– 160.000 dolar değerindeki pırlanta ve platin yüzük.
ANYA TAYLOR JOY KİMDİR?
16 Nisan 1996'da Miami'de doğan Anya Taylor-Joy, Amerikalı sinema ve dizi oyuncusudur.
FİLMLERİ
Vampire Academy
The VVitch: A New-England Folktale
Viking Quest
Morgan
Barry
Split
Thoroughbreds
Marrowbone
Crossmagle
Glass
Love, Antosha
Radioactive
Emma
Here Are the Young Men
The New Mutants
DİZİLERİ
Endeavour
Viking Quest
Atlantis
The Miniaturist
Peaky Blinders
The Dark Crystal: Age of Resistance
The Queen's Gambit