Arap milyarder Şeyh Saleh Abdullah Kamel’in Los Angeles'taki evi 32,5 milyon dolara satışta

Arap dünyasının en zenginlerinden biri olarak tanınan ve mayıs ayında 79 yaşında hayatını kaybeden Suudi milyarder Şeyh Saleh Abdullah Kamel’in varisleri, Los Angeles’taki lüks malikaneyi 32,5 milyon dolara satışa çıkardı.

ntv.com.tr 09.07.2020 - 10:43 | Son Güncelleme : 09.07.2020 - 10:44

Arap milyarder Şeyh Saleh Abdullah Kamel’in Los Angeles'taki evi 32,5 milyon dolara satışta - 1

Arap dünyasının en zenginlerinden biri olarak tanınan ve mayıs ayında hayatını kaybeden Suudi milyarder Şeyh Saleh Abdullah Kamel’in Los Angeles’taki lüks malikanesi 32,5 milyon dolara satışa çıkarıldı. Şehrin en seçkin bölgesi olan Beverly Park’taki 28 bin metrekarelik araziye yayılan malikaneyi ünlü mimar Richard Landry tasarladı.

Arap milyarder Şeyh Saleh Abdullah Kamel’in Los Angeles'taki evi 32,5 milyon dolara satışta - 2

2000 yılında tamamlanan gösterişli malikane, Beverly Park'ın en göz alıcı mülklerinden biri.

Arap milyarder Şeyh Saleh Abdullah Kamel’in Los Angeles'taki evi 32,5 milyon dolara satışta - 3

Beverly Park evlerinin çoğu, Tuscan malikanelerine ya da Fransız şatolarına benzese de Kamel’in evi bloklu Lego benzeri mimarisiyle sıra dışı bir tasarıma sahip.

Arap milyarder Şeyh Saleh Abdullah Kamel’in Los Angeles'taki evi 32,5 milyon dolara satışta - 4

Fon yöneticisi Norm Zada’nın 2007’de yaptırdığı evi Şeyh Saleh 2010’da 16,5 milyon dolara satın aldı.

Arap milyarder Şeyh Saleh Abdullah Kamel’in Los Angeles'taki evi 32,5 milyon dolara satışta - 5

Bakımlı bahçeleriyle göz dolduran evin düzinelerce otomobili barındırabilecek iyi ayrı garajı var.

Arap milyarder Şeyh Saleh Abdullah Kamel’in Los Angeles'taki evi 32,5 milyon dolara satışta - 6

Ana evin içinde devasa bir kristal avizenin dikkat çektiği mülk, sayısız pencereli dekorasyonuyla bol ışık alıyor.

Arap milyarder Şeyh Saleh Abdullah Kamel’in Los Angeles'taki evi 32,5 milyon dolara satışta - 7
Malikaneyi, yüzen bir spiral merdiven, 560 metrekarelik konuk evine bağlıyor.
Arap milyarder Şeyh Saleh Abdullah Kamel’in Los Angeles'taki evi 32,5 milyon dolara satışta - 8

Özel tatil köyü görünümlü mülkte tenis kortu, iki açık havuz, lagün tarzı dalma havuzu, açık hava mutfağı özellikleri bulunuyor.

Arap milyarder Şeyh Saleh Abdullah Kamel’in Los Angeles'taki evi 32,5 milyon dolara satışta - 9

18 Mayıs’ta 79 yaşındayken hayatını kaybeden üç çocuk babası Şeyh Saleh Abdullah Kamel’in Mart 2017 itibariyle tahmin edilen net serveti 2,3 milyar dolardı. Orta Doğu'nun en büyük holdinglerinden biri olan Dallah al Baraka Grubu’nun başkanı ve kurucusu olan Şeyh Saleh, aynı zamanda İslami Bankalar Genel Konseyi ve Cidde Ticaret Odası başkanlığı yaptı.

Arap milyarder Şeyh Saleh Abdullah Kamel’in Los Angeles'taki evi 32,5 milyon dolara satışta - 10
Arap milyarder Şeyh Saleh Abdullah Kamel’in Los Angeles'taki evi 32,5 milyon dolara satışta - 11
Arap milyarder Şeyh Saleh Abdullah Kamel’in Los Angeles'taki evi 32,5 milyon dolara satışta - 12

DİĞER GALERİLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER