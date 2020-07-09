Arap milyarder Şeyh Saleh Abdullah Kamel’in Los Angeles'taki evi 32,5 milyon dolara satışta

ntv.com.tr 09.07.2020 - 10:43 | Son Güncelleme : 09.07.2020 - 10:44
Arap dünyasının en zenginlerinden biri olarak tanınan ve mayıs ayında hayatını kaybeden Suudi milyarder Şeyh Saleh Abdullah Kamel’in Los Angeles’taki lüks malikanesi 32,5 milyon dolara satışa çıkarıldı. Şehrin en seçkin bölgesi olan Beverly Park’taki 28 bin metrekarelik araziye yayılan malikaneyi ünlü mimar Richard Landry tasarladı.
2000 yılında tamamlanan gösterişli malikane, Beverly Park'ın en göz alıcı mülklerinden biri.
Beverly Park evlerinin çoğu, Tuscan malikanelerine ya da Fransız şatolarına benzese de Kamel’in evi bloklu Lego benzeri mimarisiyle sıra dışı bir tasarıma sahip.
Fon yöneticisi Norm Zada’nın 2007’de yaptırdığı evi Şeyh Saleh 2010’da 16,5 milyon dolara satın aldı.
Bakımlı bahçeleriyle göz dolduran evin düzinelerce otomobili barındırabilecek iyi ayrı garajı var.
Ana evin içinde devasa bir kristal avizenin dikkat çektiği mülk, sayısız pencereli dekorasyonuyla bol ışık alıyor.
Özel tatil köyü görünümlü mülkte tenis kortu, iki açık havuz, lagün tarzı dalma havuzu, açık hava mutfağı özellikleri bulunuyor.
18 Mayıs’ta 79 yaşındayken hayatını kaybeden üç çocuk babası Şeyh Saleh Abdullah Kamel’in Mart 2017 itibariyle tahmin edilen net serveti 2,3 milyar dolardı. Orta Doğu'nun en büyük holdinglerinden biri olan Dallah al Baraka Grubu’nun başkanı ve kurucusu olan Şeyh Saleh, aynı zamanda İslami Bankalar Genel Konseyi ve Cidde Ticaret Odası başkanlığı yaptı.