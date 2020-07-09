Arap milyarder Şeyh Saleh Abdullah Kamel’in Los Angeles'taki evi 32,5 milyon dolara satışta

18 Mayıs’ta 79 yaşındayken hayatını kaybeden üç çocuk babası Şeyh Saleh Abdullah Kamel’in Mart 2017 itibariyle tahmin edilen net serveti 2,3 milyar dolardı. Orta Doğu'nun en büyük holdinglerinden biri olan Dallah al Baraka Grubu’nun başkanı ve kurucusu olan Şeyh Saleh, aynı zamanda İslami Bankalar Genel Konseyi ve Cidde Ticaret Odası başkanlığı yaptı.