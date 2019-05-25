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Aras Bulut İynemli'nin yeni rolü belli oldu

Çukur dizisinde Yamaç karakterine hayat veren Aras Bulut İynemli, sinemada down sendromlu bir genci canlandıracak.

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    Çukur dizisinin yıldızı Aras Bulut İynemli sezon finalinin ardından bu kez beyazperde için kamera karşısına geçecek.


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    İynemli, çekimleri bu yaz başlayacak ve Mehmet Ada Öztekin'in yönetmen koltuğunda oturacağı filmde başrolü üstlenecek.


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    O3 Medya'nın yapımcılığını üstlendiği film, yabancı bir yapımdan Türkçe'ye uyarlanacak.

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    Filmde İynemli'ye eşlik edecek rol arkadaşları ise henüz belli olmadı.


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    Ünlü oyuncu 2013 yılında vizyona giren Tamam mıyız? filminde ise 17 yaşındaki engelli İhsan karakterine hayat vermişti.
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