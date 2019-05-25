Aras Bulut İynemli'nin yeni rolü belli oldu

Çukur dizisinde Yamaç karakterine hayat veren Aras Bulut İynemli, sinemada down sendromlu bir genci canlandıracak.
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Çukur dizisinin yıldızı Aras Bulut İynemli sezon finalinin ardından bu kez beyazperde için kamera karşısına geçecek.
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İynemli, çekimleri bu yaz başlayacak ve Mehmet Ada Öztekin'in yönetmen koltuğunda oturacağı filmde başrolü üstlenecek.
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O3 Medya'nın yapımcılığını üstlendiği film, yabancı bir yapımdan Türkçe'ye uyarlanacak.
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Filmde İynemli'ye eşlik edecek rol arkadaşları ise henüz belli olmadı.
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Ünlü oyuncu 2013 yılında vizyona giren Tamam mıyız? filminde ise 17 yaşındaki engelli İhsan karakterine hayat vermişti.