Arda Turan, Berkay olayıyla ilgili ilk kez konuştu: Ben kimseyi taciz etmedim, hamile eşime mesaj attılar

"BEN KİMSEYİ TECİZ ETMEDİM"

İşte Arda Turan'ın açıklamaları:

"Doğru kelimeleri seçmek istiyorum. Dikkat ettiyseniz hiç bu konu hakkında konuşmadım. Bunlar bizim yaşantımızda utanılacak konulardır. Söylediğim iddia edilen, başka kimse tarafından görülmeyen, duyulmayan, cümlenin de tam karşılığı belli olmayan bir hanımefendi tarafından söylenen bir konu, 'Arda taciz etti'ye geldi. Ben kimseyi taciz etmedim. Kimseyi! Allah şahidimdir. Ancak o işe 'taciz' dediler. 'Kadına şiddet' dediler."