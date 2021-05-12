Arda Turan ev anahtarını unuttu arabada sabahladı

Ev anahtarını unutan Turan, eşi Aslıhan Doğan ve çocukları uyanmasın diye zile basmayıp geceyi arabasında geçirdi.

Sosyal medya sayfasından bir paylaşım yapan Turan şu ifadeleri kullandı: "Maçtan dönmüş, anahtarını tesiste unutmuş! Çocukları ve eşi uyanmasın diye zile basmayan! Arabada cumartesi hayali kuran Arda yoklaması alırım..."