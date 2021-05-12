Arda Turan ev anahtarını unuttu arabada sabahladı

Galatasaraylı futbolcu Arda Turan, Denizlispor maçının ardından kapıda kaldı. Otomobilinde sabahlayan Turan paylaşımında, "Çocukları ve eşi uyanmasın diye zile basmayan! Arabada cumartesi hayali kuran Arda yoklaması alırım..." dedi.
Abone ol
Paylaş
12.05.2021 - 15:44
Galatasaraylı futbolcu Arda Turan, Denizlispor maçının ardından kapıda kaldı.
Ev anahtarını unutan Turan, eşi Aslıhan Doğan ve çocukları uyanmasın diye zile basmayıp geceyi arabasında geçirdi.
Sosyal medya sayfasından bir paylaşım yapan Turan şu ifadeleri kullandı: "Maçtan dönmüş, anahtarını tesiste unutmuş! Çocukları ve eşi uyanmasın diye zile basmayan! Arabada cumartesi hayali kuran Arda yoklaması alırım..."
Turan ile Aslıhan Doğan 2018 yılında dünyaevine girmiş, nikah şahitliğini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapmıştı.
Çiftin bu evlilikten Asil Aslan ve Hamza Arda isimli iki çocuğu dünyaya geldi.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.