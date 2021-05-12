Arda Turan ev anahtarını unuttu arabada sabahladı

Galatasaraylı futbolcu Arda Turan, Denizlispor maçının ardından kapıda kaldı. Otomobilinde sabahlayan Turan paylaşımında, "Çocukları ve eşi uyanmasın diye zile basmayan! Arabada cumartesi hayali kuran Arda yoklaması alırım..." dedi.

12.05.2021 - 15:44

Arda Turan ev anahtarını unuttu arabada sabahladı - 1
Galatasaraylı futbolcu Arda Turan, Denizlispor maçının ardından kapıda kaldı.
Arda Turan ev anahtarını unuttu arabada sabahladı - 2
Ev anahtarını unutan Turan, eşi Aslıhan Doğan ve çocukları uyanmasın diye zile basmayıp geceyi arabasında geçirdi.
Arda Turan ev anahtarını unuttu arabada sabahladı - 3
Sosyal medya sayfasından bir paylaşım yapan Turan şu ifadeleri kullandı: "Maçtan dönmüş, anahtarını tesiste unutmuş! Çocukları ve eşi uyanmasın diye zile basmayan! Arabada cumartesi hayali kuran Arda yoklaması alırım..."
Arda Turan ev anahtarını unuttu arabada sabahladı - 4
Turan ile Aslıhan Doğan 2018 yılında dünyaevine girmiş, nikah şahitliğini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapmıştı.
Arda Turan ev anahtarını unuttu arabada sabahladı - 5
Çiftin bu evlilikten Asil Aslan ve Hamza Arda isimli iki çocuğu dünyaya geldi.

DİĞER GALERİLER

DAHA FAZLA GÖSTER