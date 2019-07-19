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Arda Turan'ın 3 milyonluk lüks teknesi

Geçtiğimiz yıl yaklaşık 3 milyon liralık lüks tekne satın alan Arda Turan'ın teknesinin iç dizaynı ortaya çıktı. 5 yıldızlı otel konforu olan lüks teknenin biri suit 3 odası bulunuyor.

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    Futbol kariyerine Başakşehir'de devam eden Arda Turan, geçtiğimiz yaz yaklaşık 3 milyon lira ödeyerek lüks bir tekne almıştı.


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    Turan’ın eşi Aslıhan Doğan Turan ve Ekim 2018’de dünyaya gelen oğlu Hamza Arda teknedeki tatillerine devam ediyor.

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    Doğan Turan ve Hamza Arda zaman zaman tekneden objektiflere de yansıyor.


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    Tekneden biri suit, 3 kamarası bulunuyor. Aynı zamanda 6 kişilik mürettebat kapasite de var.


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    Tekne 24 metre uzunluğunda ve saatte 11 knot hız yapabiliyor.
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