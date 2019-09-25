Arda Turan'ın gerekçeli kararı açıklandı

Arda Turan’a Berkay ile olan davasında 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasına çarptıran İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesi, ünlü futbolcuya “cinsel taciz” suçundan verdiği beraat kararının gerekçesini de açıkladı.
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Berkay ile 9 Ekim 2018 gecesi yaşadığı kavga sonrası Arda Turan’ı 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasına çarptıran İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesi, ünlü futbolcuya “cinsel taciz” suçundan verdiği beraat kararının gerekçesini de bildirdi.
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Hürriyet'ten Damla Güler'in haberine göre; Mahkeme, beraat kararına Turan’ın suçlamayı kabul etmemesini, tanık Önder Tiryaki’nin ifadesinde tacizi duymadığını söylemesini ve dosyada Berkay’ın eşi Özlem Şahin’in ifadesinden başka somut ve inandırıcı delil bulunmamasını gerekçe gösterdi.
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Dilekçede “Sanığın suçu işlediğine dair şüphe oluşmasına rağmen tam bir vicdani kanaat oluşmamış, şüpheden sanık yararlanır ilkesi gereğince sanığın beraatine karar vermek gerekmiştir” denildi.
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VERİLEN KARAR
Arda Turan cinsel taciz suçundan beraat etti. Turan'a korku kaygı veya panik yaratacak şekilde silahla ateş etmek, ruhsatsız silah bulundurmak kasten yaralama suçlarından 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası verildi. Bu suçlardan mahkeme hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.