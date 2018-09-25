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Ariana Grande eve kapandı

Yaşadığı üzücü olaylar nedeniyle sıkıntılı bir yıl geçiren şarkıcı Ariana Grande, bir süre işlerine mola verip dinleneceğini açıkladı.

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    Ariana Grande, Ariana Grande konseri
    Ariana Grande'nin menajeri, "İyileşmek ve toparlanmak için zamana ihtiyacı var. Bu süreçte Ariana, evinde sevdikleriyle vakit geçirecek ve yeni şarkıları üzerine çalışacak" açıklamasını yaptı.
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    Ariana Grande, Ariana Grande konseri
    Güzel şarkıcı, bu açıklamanın ardından Twitter'da "Her şey yoluna girecek" şeklinde bir mesaj paylaştı.

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    Ariana Grande, Ariana Grande konseri
    Geçtiğimiz yıl 22 Mayıs'ta, Ariana Grande'nin Manchester Arena'da verdiği konsere bombalı saldırı düzenlenmiş ve olayda 23 kişi yaşamını yitirmişti.

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    Ariana Grande, Ariana Grande konseri
    Kısa süre önce ise Grande'nin 4 yıl ilişki yaşadığı eski aşkı Mac Miller evinde ölü bulunmuştu.
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