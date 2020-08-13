Ariana Grande ile Dalton Gomez aşkı 13.7 milyon dolar’lık malikaneyle başladı

ABD’li şarkıcı Ariana Grande, emlakçı sevgilisi Dalton Gomez ile gündemde. Çiftin ilişkisinin Grande’nin kendisine doğum günü hediyesi olarak, 13.7 milyon dolar’a malikane almasıyla başladığı iddia ediliyor.

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13.08.2020 - 10:18

Forbes listesinde dünyanın en çok kazanan ünlüleri arasında yer alan Arina Grande ile Dalton Gomez'in Instagram üzerinden ilan ettikleri aşkları tam gaz devam ediyor.

Genç yıldızın, emlakçı sevgilisiyle çok mutlu olduğu konuşuluyor. İkilinin yakın çevresi, “Dalton, onun şöhretinin ve parasının peşinde değil ancak bir rüyayı yaşıyor” dedi.





İkilinin ilişkisinin bugünlerde konuşuluyor olmasının nedeni ise Grande’nin kendisine doğum günü hediyesi olarak 13.7 milyon dolar’a (100 milyar 421 bin TL) satın aldığı malikane.





Grande ile genç emlakçı Dalton Gomez'in malikane satışı sırasında tanıştıkları ve birbirleriyle yakınlaştıkları iddia edildi.





Pek çok ünlünün yaşadığı Hollywood Hills'te yer alan evin 4 yatak odası ve 7 banyosu bulunuyor. Üç katlı evin ayrıca havuzu, spor salonu, 300 şişelik mahzeni de var.

Bir yanında kanyon, diğer yanında okyanus manzarası olan evin iki yıl önceki satış fiyatı 25,5 milyon dolardı. Evin fiyatı en son 17,5 milyon dolara çekilmişti. Evi 13,7 milyon dolara satın alan Grande'nin karlı bir alışveriş yaptığı düşünülüyor.